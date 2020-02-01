Украина не реагирует на запросы ЛНР о восстановлении электричества в Голубовском - Кобцева

Украина не реагирует на запросы ЛНР об обеспечении безопасности для проведения работ по восстановлению электроснабжения поселка Голубовское, обесточенного в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.Киевские силовики 1 февраля обстреляли село Березовское, применив 82-мм и 120-мм минометы, в результате чего была повреждена трансформаторная подстанция и нарушено электроснабжение поселка Голубовское. В настоящее время обесточенными остаются 35 домовладений."Эта ситуация (обстрел Голубовского) на группе была обозначена, то есть там необходимо провести ремонтные работы по электрическим сетям, необходимо отремонтировать трансформаторную подстанцию, и на наши запросы со стороны СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) Народной милиции украинская сторона никак не реагировала в рамках предоставления режима безопасности", - отметила Кобцева."Самое кощунственное, что могли мы услышать в пояснение, что ОБСЕ в лице руководителя группы по безопасности господина (Яшара Халита) Чевика, первый раз услышала об этой проблеме. Взаимодействие с украинской стороной у нас происходит через СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ, то есть с нашей стороны подается заявка в лице СЦКК ЛНР, СММ ОБСЕ передает эту заявку украинскому СЦКК, и мы должны оттуда получить подтверждение режима безопасности, которое бы обеспечило нам проведение ремонтных работ", - пояснила представитель Республики в гуманитарной подгруппе."Но по результатам обсуждения данного вопроса была достигнута договоренность, что с нашей стороны будут поданы повторные заявки, и надеемся, что в течение этой недели мы сможем выполнить и провести эти ремонтные работы и обеспечить гражданам, которые приняли решение выехать из этого населенного пункта и жить в более безопасном месте, возможность забрать свои личные вещи", - добавила она.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что энергетики не могут начать восстановление подстанции в поселке городского типа Донецкий из-за угрозы возобновления обстрелов со стороны ВСУ.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".17 февраля — Луганск