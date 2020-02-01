ЛНР разыскивает на территории Украины около 60 удерживаемых лиц – Кобцева

Республика на сегодняшний день разыскивает на территории Украины около 60 удерживаемых лиц. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева."Принцип реализовать (формулу обмена удерживаемыми лицами) "всех на всех", даже проведя обмен, который состоялся в декабре 2019 года, не позволило. Первое, что хочу отметить, что украинская сторона не изъявила готовность отдать нам людей и не позволила включить в списки, о чьем задержании нам известно. Это было в районе 20 человек", - сказала Кобцева."Ситуация после нового года изменилась. Поступают еще заявления от граждан, как с нашей территории, так и с той территории о том, что были задержаны люди. То есть политический вопрос, политические моменты на Украине не выполняются, преследования людей за их политические убеждения продолжаются и поэтому количество людей, которых мы на сегодняшний день разыскиваем, оно возросло в разы. Эта цифра на сегодняшний день – в районе 60 человек", - заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе."По каждому человеку, конечно, необходимо провести определенные действия, потому что мы не исключаем, что могут быть лица, которые хотят быть освобождены, но они не захотят покидать территорию Украины, - пояснила она. - Но есть люди, которые в силу тех обвинений, которые им предъявляются со стороны Украины, просто не могут продолжать находиться на территории Украины".Ранее Кобцева сообщала, что участники гуманитарной подгруппы Контактной группы на состоявшемся 29 января 2020 года заседании в Минске договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации, а 12 февраля участники гумподгруппы в Минске обсудили юридические аспекты вопроса поиска без вести пропавших лиц.Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Верификация удерживаемых лиц длилась несколько часов. Процесс проходил при мониторинге со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.Договоренность об обмене до нового года удерживаемыми в результате конфликта в Донбассе лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" была достигнута по итогам прошедшего в Париже 9-10 декабря 2019 года саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия). Однако в ходе состоявшейся в Минске 18 декабря встречи участников Контактной группы достичь соглашения о проведении обмена удерживаемыми лицами не удалось из-за позиции представителей Киева на переговорах. Договоренность о проведении обмена была достигнута лишь в ходе состоявшейся 23 декабря видеоконференции.Предыдущий масштабный обмен удерживавшимися лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, украинская сторона освободила 73 человека. В общей сложности в обмене участвовали более 300 человек.Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".17 февраля — Луганск