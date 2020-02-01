Зеленский лишь имитирует бурную деятельность по установлению мира в Донбассе – "ЛЭС"

Президент Украины Владимир Зеленский лишь имитирует бурную деятельность по установлению мира в Донбассе. Об этом ЛИЦ заявила активистка Луганского территориального отделения общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Елена Стрельченко.

Она напомнила, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было завершение конфликта в Донбассе в течение пяти лет. В своем выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины предложил новый способ разведения сил и средств в регионе – "по секторальному принципу".

"Зеленский на людях имитирует бурную деятельность, активно подыгрывает Парижу, Берлину и, конечно, Вашингтону. Однако главным препятствием выполнения Минских соглашений является не прекращение обстрелов, а полное отсутствие возможности украинского президента предоставить Республикам Донбасса особый статус. То есть внести принципиальные изменения в конституцию, причем навсегда", - отметила Стрельченко.

"А потому встреча в нормандском формате может состояться только после выполнения Украиной Минских соглашений – шаг за шагом, пункт за пунктом, в той последовательности, в какой изложено. Без трактовок и подтасовок", - подчеркнула активистка "ЛЭС".

17 февраля — Луганск