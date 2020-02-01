ВСУ из-за несогласованности потеряли свой беспилотник в районе Счастья – Народная милиция

Военнослужащие группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ, пытаясь помешать работе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Счастья, уничтожили украинский беспилотник стоимостью более одного миллиона гривен. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что в соединениях ВСУ, дислоцирующихся в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), несмотря на принимаемые командованием меры, "имеют место случаи выхода из строя дорогостоящего оборудования по вине самих боевиков".

"15 февраля по указанию командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" (генерала Петра) Ромигайло в район дислокации 46-й бригады прибыла мобильная группа РЭБ из состава 20-го батальона. Задача группы - воспрепятствовать спланированной в этом районе деятельности мониторинговой миссии ОБСЕ путем подавления каналов управления воздушных средств наблюдения", - рассказал Филипоненко.

"Не зная о работе мобильной группы РЭБ, командир 46-й бригады полковник (Артем) Котенко с целью проверки маскировки вооружения и позиций бригады в районе населенного пункта Счастье поставил задачу расчету БПЛА "Лелека-100" осуществить полет беспилотного аппарата. Операторы станции помех "Буковель-АД", перепутав воздушные аппаратуры, подавили канал управления своего БПЛА "Лелека-100", который, потеряв управление, упал на позиции пятого батальона 46-й бригады", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Он уточнил, что в результате инцидента, беспилотный летательный аппарат стоимостью более миллиона гривен (около 40,4 тыс. долларов США), получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

"А в отношении командования бригады и расчета станции помех командованием ОТГ "Север" проводится служебное расследование", - добавил офицер Народной милиции.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что киевские силовики препятствовали работе БПЛА СММ ОБСЕ над подконтрольной ВСУ территорией.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

17 февраля — Луганск