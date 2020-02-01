Жители Алчевска отметили годовщину завершения Дебальцевско-Чернухинской операции (ФОТО)
Митинг, посвященный пятой годовщине завершения Дебальцевско-Чернухинской операции, состоялся в Алчевске. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города.
"Сегодня, 17 февраля, город Алчевск отметил пятую годовщину победного завершения Чернухино-Дебальцевской операции: в сквере 50-летия ВЛКСМ у памятного знака павшим в боях за Родину прошел торжественный митинг, посвященный этим событиям", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, представители администрации города, трудовых коллективов Алчевска, общественных организаций и молодежь.
"Мы сохраним в памяти навечно подвиг вчерашних рабочих, металлургов, шахтеров, представителей других мирных профессий, которые, когда родная земля оказалась в беде, встали на ее защиту. И передадим их имена, нашу гордость следующим поколениям", - отметила глава администрации города Наталья Пяткова.
"Такая самоотверженная преданность Родине – в нашем историческом коде. Впервые народное ополчение времен Минина и Пожарского отстояло Москву от притязаний польских интервентов, общеизвестен и большой вклад ополчения в войне 1812 года, Великой Отечественной войне. И сегодняшние наши земляки повторяют подвиг предков, защищая свои семьи, свою землю, не щадя себя", - подчеркнула мэр.
Представитель отдела военного комиссариата ЛНР по Алчевску Валерий Сергеев констатировал, что Дебальцевско-Чернухинская операция навсегда вписана в новейшую историю Донбасса.
"Объединенные силы Луганской и Донецкой Народных Республик в феврале 2015 года, благодаря мужеству и военной доблести воинов Народной милиции, смогли одержать победу и захлопнуть Дебальцевский котел. Это наша гордость и вечная слава", - сказал он.
Жители Алчевска минутой молчания почтили память погибших земляков, в их честь произвели ружейный салют. Затем участники митинга возложили цветы к памятному знаку павшим в боях за Родину.
Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.
17 февраля — Луганск
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