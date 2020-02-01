Жители Алчевска отметили годовщину завершения Дебальцевско-Чернухинской операции (ФОТО)

Митинг, посвященный пятой годовщине завершения Дебальцевско-Чернухинской операции, состоялся в Алчевске. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города."Сегодня, 17 февраля, город Алчевск отметил пятую годовщину победного завершения Чернухино-Дебальцевской операции: в сквере 50-летия ВЛКСМ у памятного знака павшим в боях за Родину прошел торжественный митинг, посвященный этим событиям", - говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, представители администрации города, трудовых коллективов Алчевска, общественных организаций и молодежь."Мы сохраним в памяти навечно подвиг вчерашних рабочих, металлургов, шахтеров, представителей других мирных профессий, которые, когда родная земля оказалась в беде, встали на ее защиту. И передадим их имена, нашу гордость следующим поколениям", - отметила глава администрации города Наталья Пяткова."Такая самоотверженная преданность Родине – в нашем историческом коде. Впервые народное ополчение времен Минина и Пожарского отстояло Москву от притязаний польских интервентов, общеизвестен и большой вклад ополчения в войне 1812 года, Великой Отечественной войне. И сегодняшние наши земляки повторяют подвиг предков, защищая свои семьи, свою землю, не щадя себя", - подчеркнула мэр.Представитель отдела военного комиссариата ЛНР по Алчевску Валерий Сергеев констатировал, что Дебальцевско-Чернухинская операция навсегда вписана в новейшую историю Донбасса."Объединенные силы Луганской и Донецкой Народных Республик в феврале 2015 года, благодаря мужеству и военной доблести воинов Народной милиции, смогли одержать победу и захлопнуть Дебальцевский котел. Это наша гордость и вечная слава", - сказал он.Жители Алчевска минутой молчания почтили память погибших земляков, в их честь произвели ружейный салют. Затем участники митинга возложили цветы к памятному знаку павшим в боях за Родину.Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.17 февраля — Луганск