Прогноз погоды в Луганске на 18 февраля
В Луганске завтра, 18 февраля ночью и днем — без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -3 -5ºС, днем +4 +6ºС. Ветер южный — 7 — 12 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +11,4 ºС в 2002 году
минимальная
-24,9 ºС в 1951 году.
Народный календарь: 18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. Cвятую Агафью называли «поминальницей», потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она «коров оберегает от болезней». Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет «дружной», а лето — сухим и жарким. Погода в Луганске - Сегодня, 17:07 26
Температура воздуха: ночью -3 -5ºС, днем +4 +6ºС. Ветер южный — 7 — 12 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +11,4 ºС в 2002 году
минимальная
-24,9 ºС в 1951 году.
Народный календарь: 18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. Cвятую Агафью называли «поминальницей», потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она «коров оберегает от болезней». Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет «дружной», а лето — сухим и жарким. Погода в Луганске - Сегодня, 17:07 26
Метки: {keywords}