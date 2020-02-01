Выставка работ победителей конкурса преподавателей школ искусств открылась в Луганске (ФОТО)

Выставка работ победителей республиканского смотра - конкурса педагогического мастерства среди преподавателей школ искусств ЛНР в номинации "Изобразительное искусство" открылась в Галерее искусств Луганского художественного музея (ЛХМ). Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Конкурс, организатором которого выступил Учебно-научный центр Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР, прошел в номинациях "Творческие проекты", "Музыкальное искусство", "Изобразительное искусство", "Хореографическое искусство" и "Театральное искусство".В номинации "Изобразительное искусство" свою живопись, графику, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства на конкурс представили 500 участников. Во второй тур прошли работы более 60 конкурсантов. Они и были представлены на выставке, которая стала заключительным этапом смотра-конкурса в этой номинации.Вернисаж посетили представители школ эстетического воспитания, преподаватели и студенты ЛГАКИ, а также ценители изобразительного искусства."Эта выставка уникальна. Глядя на работы преподавателей школ искусств, мы видим их таланты, мы чувствуем их любовь к профессии. А ведь чаще всего преподаватель в тени своих учеников, он за кулисами, он в зале, он где-то рядом, но не на виду. И самая большая радость для него, это когда ученик говорит: "Я хочу быть таким, как вы!" - сказала, открывая выставку, главный специалист отдела искусств и художественного образования управления культуры и туризма МКСМ Наталья Мележик.Она отметила, что представленные работы, прежде всего, выполненные жителями прифронтовых территорий, "вызывают светлые и добрые эмоции"."Это говорит о неистовом оптимизме наших людей. И то, что прифронтовые территории показывают такой оптимизм в своих работах, это пример и для тех, кто на более благоприятных территориях проживает", - добавила представитель МКСМ.Ректор ЛГАКИ Валерий Филиппов поблагодарил участников за их труд и творчество и выразил уверенность, что конкурс станет традиционным."Сегодня знаковое событие, такая выставка впервые проходит на главной выставочной площадке нашей Республики, и, вы знаете, она получилась такая интересная и очень разноплановая. И я хочу сказать, что у нас в художественных школах работают очень талантливые люди – это видно по их работам, по той любви к профессии, по тому полету фантазии, которые присущи этим работам", - сказал ректор.Руководитель Учебно-научного центра академии Лидия Рубченко отметила, что жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты отделения художественного творчества ЛГАКИ, было сложно выбрать победителей из-за высокого профессионального уровня всех представленных на конкурс работ.Так, первое место в номинации "Графика" заняла педагог Валентина Дегтярева, а в номинации "Живопись" Николай Солод, которые представили Алчевскую художественную школу. В номинации "Скульптура" лучшей признана работа преподавателя художественной школы эстетического воспитания №4 Луганска Романа Коробчанского. Первое место в номинации "Декоративно-прикладное искусство" заняла педагог Суходольской школы искусств Маргарита Бабакова.Организаторы в торжественной обстановке вручили победителям и призерам дипломы.Занявший третье место в номинации "Живопись" с картиной "Побег Казимира" преподаватель луганской школы искусств эстетического воспитания №4 Артур Арцибасов рассказал, что его цель – научить детей фантазировать.Он выставил полотно, на котором представил утрату любимого кота Казимира, как побег в "кошачий рай" на огромном ярком дирижабле."Однажды мой кот ушел. И в память о нем я нарисовал эту картину. Я красочно изобразил тот лучший мир, в который он мог бы попасть, – в мир, где котам получше, чем здесь. А картина с секретиком – ночью видно, из какого окна он сбежал, оно светится", - рассказал художник, отметив, что своими аллегориями "принуждает" детей к творчеству и фантазии."Хотя творчество присуще всем людям, но его все равно нужно воспитывать и развивать. И если люди войдут во вкус, то, я уверен, все общество преобразится. Ведь искусство – это самый короткий путь, чтобы преобразить мир к лучшему, именно поэтому я и выбрал эту профессию", - пояснил преподаватель изобразительного искусства.Студентка второго курса колледжа ЛГАКИ Дарья Дейнеко рассказала, что нашла на выставке много нового для своего развития."Это и композиционные какие-то фишки, и цветовые решения. Я считаю, что для студента, связанного с культурой, посещение таких выставок необходимо, так как это дает культурное обогащение", - пояснила девушка.Выставка будет работать в течение двух дней – 17 и 18 февраля. По ее итогам будет выпущен каталог, в который войдут все работы дипломантов.Напомним, Галерея искусств Луганского художественного музея расположена по адресу:. Дополнительную информацию можно получить по телефонуНапомним, гала-концерт и награждение победителей в номинациях "Творческие проекты", "Музыкальное искусство", "Хореографическое искусство" и "Театральное искусство" прошли в ЛГАКИ 5 февраля.17 февраля — Луганск