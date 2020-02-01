Турнир-фестиваль по кикбоксингу собрал в Лутугино 70 юных спортсменов (ФОТО)

Открытый турнир-фестиваль по кикбоксингу прошел в Лутугино ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".Соревнование было организовано при содействии депутата Народного Совета ЛНР Андрея Тамбовцева и поддержке Лутугинского теротделения ОД."В мероприятии приняли участие 70 юных спортсменов из Комплексной детско-юношеской спортивной школы №1 Алчевска, спортивного клуба "Торнадо" Алчевска, клуба "Ратибор", секции кикбоксинга поселка городского типа Белое и спортивного клуба "Восход" из Лутугино. Кикбоксеры соревновались в разных возрастных категориях, в разделах лайт-контакт и кик-лайт", - говорится в сообщении."Сегодня очень важно, чтобы наши юные спортсмены участвовали в данного рода мероприятиях, повышали свой уровень мастерства и набирались соревновательного опыта. Очень надеюсь, что с каждым годом количество воспитанников вашей секции будет увеличиваться и они достойно будут представлять наш район и Республику", – отметил Тамбовцев.Также депутат передал в дар руководителю местного спортклуба спортивный инвентарь, а самых маленьких участников наградил призами.13 февраля 1943 года части четвертой мотострелковой дивизии и четвертой гвардейской танковой бригады второго танкового корпуса освободили Лутугино от немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны на фронтах сражались 1 217 лутугинцев. Свыше тысячи жителей, участников войны, были награждены орденами и медалями СССР. 486 лутугинцев отдали свою жизнь в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.17 февраля — Луганск