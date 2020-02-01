На Луганщине три города и ряд сел остались без водоснабжения



«17 февраля из-за необходимости проведения ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 1200 мм «ЗФС-4 — Славяносербская насосная станция четвертого подъема» с 7.00 будет прекращена подача воды на города Зоринск и Артемовск, а также сокращена на 60% городам Стаханов, Кировск, Брянка и Зимогорье», — говорится в сообщении.

Также будет ограничено водоснабжение в населенных пунктах Долгое, Степное, Административный (подключения Алчевска), Жиловка, Софиевка, Байрачки, Замковка, Кипучая, Комсомольский, Сабовка, Анненка, Ломоватка, Червоный прапор.

Возобновить водоснабжение планируется к вечеру 18 февраля.

Кроме того, в связи с многочисленными утечками на магистральном водоводе диаметром 900 мм «Молодогврадейская насосная станция третьего подъема — Свердловск» 17 февраля с 10.00 ориентировочно до 10.00 18 февраля прекращена подача воды жителям Должанска. Экономика - Сегодня, 17:33 61 «Лугансквода» в связи с ремонтными работами прекратила водоснабжение Зоринска, Артемовска и Должанска (Свердловска), а также сократила подачу воды еще в ряд населенных пунктов, пишут СМИ.«17 февраля из-за необходимости проведения ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 1200 мм «ЗФС-4 — Славяносербская насосная станция четвертого подъема» с 7.00 будет прекращена подача воды на города Зоринск и Артемовск, а также сокращена на 60% городам Стаханов, Кировск, Брянка и Зимогорье», — говорится в сообщении.Также будет ограничено водоснабжение в населенных пунктах Долгое, Степное, Административный (подключения Алчевска), Жиловка, Софиевка, Байрачки, Замковка, Кипучая, Комсомольский, Сабовка, Анненка, Ломоватка, Червоный прапор.Возобновить водоснабжение планируется к вечеру 18 февраля.Кроме того, в связи с многочисленными утечками на магистральном водоводе диаметром 900 мм «Молодогврадейская насосная станция третьего подъема — Свердловск» 17 февраля с 10.00 ориентировочно до 10.00 18 февраля прекращена подача воды жителям Должанска. Экономика - Сегодня, 17:33 61

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