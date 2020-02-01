Руководство Госкомтаможни наградило памятными знаками участников боевых действий (ФОТО)

Руководство Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР в канун пятой годовщины завершения Дебальцевско-Чернухинской операции наградило памятными знаками сотрудников, которые участвовали в боевых действиях. Об этом сообщили в пресс-центре ГТК ЛНР."В Государственном таможенном комитете вручили памятные знаки Госбанка ЛНР "5 лет. Луганская Народная Республика" сотрудникам, которые принимали участие в Дебальцевско-Чернухинской операции, защищали Донбасс, а также воевали в горячих точках – в Афганистане и Чечне", – говорится в сообщении.Мероприятие было приурочено ко дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечается 15 февраля, а также пятой годовщине окончания Дебальцевско-Чернухинской операции."Мы благодарны всем вам за то, что вы стали на защиту Родины. Это было в Афганскую войну, в Чеченскую кампанию, в Донбассе, начиная с 2014 года. Мы горды тем, что среди нас есть такие мужественные люди. Уверен, что сегодня, защищая экономические интересы Луганской Народной Республики, вы продолжаете вносить неоценимый вклад в становление суверенитета нашего государства", – обратился к коллегам председатель ГТК ЛНР Юрий Афанасьевский.В Госкомтаможне отметили, что среди сотрудников комитета 19 участников боевых действий, из которых несколько человек участвовали в освобождении Дебальцево. Памятными знаками были награждены все сотрудники, принимавшие участие в боевых действиях."Безусловно, приятно, что руководство ГТК ЛНР и коллеги не оставили без внимания это событие. Успешное завершение Дебальцевско-Чернухинской операции – действительно важное событие для истории Луганской Народной Республики", – отметил главный инспектор отдела оперативных дежурных, участник операции Александр Стародворов.Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.17 февраля — Луганск