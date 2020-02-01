Руководство Госкомтаможни наградило памятными знаками участников боевых действий (ФОТО)
Руководство Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР в канун пятой годовщины завершения Дебальцевско-Чернухинской операции наградило памятными знаками сотрудников, которые участвовали в боевых действиях. Об этом сообщили в пресс-центре ГТК ЛНР.
"В Государственном таможенном комитете вручили памятные знаки Госбанка ЛНР "5 лет. Луганская Народная Республика" сотрудникам, которые принимали участие в Дебальцевско-Чернухинской операции, защищали Донбасс, а также воевали в горячих точках – в Афганистане и Чечне", – говорится в сообщении.
Мероприятие было приурочено ко дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечается 15 февраля, а также пятой годовщине окончания Дебальцевско-Чернухинской операции.
"Мы благодарны всем вам за то, что вы стали на защиту Родины. Это было в Афганскую войну, в Чеченскую кампанию, в Донбассе, начиная с 2014 года. Мы горды тем, что среди нас есть такие мужественные люди. Уверен, что сегодня, защищая экономические интересы Луганской Народной Республики, вы продолжаете вносить неоценимый вклад в становление суверенитета нашего государства", – обратился к коллегам председатель ГТК ЛНР Юрий Афанасьевский.
В Госкомтаможне отметили, что среди сотрудников комитета 19 участников боевых действий, из которых несколько человек участвовали в освобождении Дебальцево. Памятными знаками были награждены все сотрудники, принимавшие участие в боевых действиях.
"Безусловно, приятно, что руководство ГТК ЛНР и коллеги не оставили без внимания это событие. Успешное завершение Дебальцевско-Чернухинской операции – действительно важное событие для истории Луганской Народной Республики", – отметил главный инспектор отдела оперативных дежурных, участник операции Александр Стародворов.
Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.
17 февраля — Луганск
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