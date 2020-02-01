Жители Свердловска отметили 77-ю годовщину освобождения города от фашистов (ФОТО)

Митинг "Вахта памяти", посвященный 77-й годовщине освобождения Свердловска от немецко-фашистских захватчиков, состоялся у Мемориала памяти в городском парке культуры и отдыха имени Героев Сталинградской битвы. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Свердловска и Свердловского района.В мероприятии, организованном Свердловским центром детского и юношеского творчества (СЦДЮТ) "Мечта" совместно с управлением образования райгорадминистрации, принял участие глава администрации Андрей Сухачев, ветераны, воспитанники кадетских классов, учащиеся школ и жители города."Наша земля – это земля непобежденных героев, которые боролись исключительно за справедливость, за правду. Они отстояли нашу Родину тогда, а мы должны отстоять нашу землю сейчас, не отступив и не предав тот подвиг и героизм, совершенный нашими дедами и прадедами. Забыв о прошлом, мы прежде всего, предадим себя, а мы это делать не собираемся! Помните их имена, помните их подвиги, помните историю, ведь за нами правда", - обратился к присутствующим Сухачев."Давайте гордиться этим, жить достойно, трудиться достойно и воспитывать детей, развиваться, чтобы наш край и дальше славился героическими поступками, а мы могли гордо нести звание потомков героев-освободителей и гордиться тем, что у нас есть шахтерский донбасский характер!" - призвал собравшихся глава администрации.Помощник военного коменданта Свердловской комендатуры Виктор Сушко поблагодарил ветеранов за победу и за жизнь, которую они дали будущим поколениям. Он отметил, что долг сегодняшних военнослужащих – "не посрамить имя и подвиг ветеранов Великой Отечественной войны и защитить русскую землю от новой напасти".Председатель совета ветеранов города Владимир Родионов и ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Свердловска Иван Поляков выразили удовлетворенность духом пришедшей на смену старшему поколению молодежи."Глядя на их работу, на участие в мероприятиях, на энтузиазм и энергию, я верю, что молодое поколение не забудет нас, ветеранов, будет помнить и чтить подвиг, который совершили, прежде всего, наши подпольщики, работая в тылу врага, не зная страха и каждый раз рискуя быть пойманными", - подчеркнул Поляков.Участники митинга минутой молчания почтили погибших в годы Великой Отечественной войны, в том числе свердловских подпольщиков, и возложили цветы к Вечному огню у памятника Скорбящей матери.22 июля 1942 года фашистские войска захватили территорию Свердловского района. 16 февраля 1943 года части 203-й стрелковой дивизия в составе 23-го танкового корпуса (3-я гвардейская армия Юго-Западного фронта) освободили город, а к 18 февраля – при участии 47-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии, 321-й и 333-й стрелковых дивизий 5-й танковой армии Юго-Западного фронта – все села района. За время оккупации гитлеровцы расстреляли и замучили 227 человек, в том числе 27 детей. Около 4645 человек оккупанты угнали на принудительные работы в Германию.17 февраля — Луганск