Землепользователи и собственники земли Луганщины уплатили более 25 миллионов налога



Так, в соответствии с налоговым законодательством, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году. Экономика - Сегодня, 18:08 48 Юридические и физические лица уплатили в январе 2020 года 25,1 миллионов гривен платы за землю, средства были направлены в местные бюджеты региона. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Луганской области.Так, в соответствии с налоговым законодательством, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году. Экономика - Сегодня, 18:08 48

Метки: {keywords}