Землепользователи и собственники земли Луганщины уплатили более 25 миллионов налога
Юридические и физические лица уплатили в январе 2020 года 25,1 миллионов гривен платы за землю, средства были направлены в местные бюджеты региона. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Луганской области.
Так, в соответствии с налоговым законодательством, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.
В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году. Экономика - Сегодня, 18:08 48
Так, в соответствии с налоговым законодательством, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.
В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году. Экономика - Сегодня, 18:08 48
Метки: {keywords}