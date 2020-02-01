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Теннисистки из Луганской области взяли бронзу на международном турнире в Чехии

bot Сегодня, 18:300Новости
Теннисистки из Луганской области взяли бронзу на международном турнире в Чехии
Международный турнир среди юниоров и кадетов по настольному теннису — 2020 ITTF World Junior Circuit Premium, Czech Junior & Cadet Open прошел с 11 по 16 февраля в Чехии, передает Управление молодежи и спорта Луганской обладминистрации.
В составе национальной сборной команды Украины выступали спортсменки из Луганской области Вероника Матюнина и София Шередега.
По результатам международных стартов, среди женских кадетских команд украинки в составе команды Вероника Матюнина, София Шередега и Анастасия Хачатурова заняли III место. Наши чемпионы - Сегодня, 17:59 55

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