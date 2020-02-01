Житель Константиновки стал участником «Голоса страны»
Певец из Константиновки Донецкой области Андрей Подкалюк прошел в следующий этап вокального шоу «Голос страны».
25-летний Андрей Подкалюк исполнил песню «Dancing With the Stranger» певца Sam Smith на слепых прослушиваниях в 5 выпуска 10 сезона «Голоса страны», сообщает Вчасно.
«Я пришел на «Голос», потому что я хочу развивать свою музыку и свое творчество. Я надеюсь, это будет новая глава в моей жизни «, — сказал исполнитель в видеовизитке перед своим выступлением.
Андрей Подкалюк развернул к себе кресла всех тренеров — Дана Балана, Тины Кароль, MONATIK, ПТП и NK.
Своим наставником исполнитель выбрал певца MONATIKа.
Впереди певца ждут следующие этапы шоу и возможность попасть в прямые эфиры. Новости Украины - Сегодня, 19:08 0
25-летний Андрей Подкалюк исполнил песню «Dancing With the Stranger» певца Sam Smith на слепых прослушиваниях в 5 выпуска 10 сезона «Голоса страны», сообщает Вчасно.
«Я пришел на «Голос», потому что я хочу развивать свою музыку и свое творчество. Я надеюсь, это будет новая глава в моей жизни «, — сказал исполнитель в видеовизитке перед своим выступлением.
Андрей Подкалюк развернул к себе кресла всех тренеров — Дана Балана, Тины Кароль, MONATIK, ПТП и NK.
Своим наставником исполнитель выбрал певца MONATIKа.
Впереди певца ждут следующие этапы шоу и возможность попасть в прямые эфиры. Новости Украины - Сегодня, 19:08 0
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