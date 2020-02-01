Алеппо наш

В Москве сегодня проходят переговоры между РФ и Турцией о ситуации в Идлибе. К вечеру станет ясно - договорились или нет. МИД Турции снова намекнул, что не хочет портить отношения с Россией и лучше договориться.Ранее сообщалось, сирийская армия полностью взяла под контроль территорию вокруг города Алеппо впервые с 2012 года. Об этом сообщает al-Mayadeen TV.Отмечается, что армия сирийского президента Башара Асада освободила 23 деревни вокруг города, установив таким образом контроль над всеми окрестными населенными пунктами впервые за восемь лет. Это обезопасит население от артобстрелов боевиков.Борис Рожин