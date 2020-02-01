Синоптики прогнозируют 18 февраля в ЛНР от 7 градусов мороза до 6 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 18 февраля будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем, осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 17 февраля до 21.00 18 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед, ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза, днем – 4-6 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и плюс 3-5 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью до плюс 4-6 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 18 февраля зафиксировали в 1840 году – минус 33 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2002 году – плюс 11,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 18 февраля – 06.52, время захода – 18.23. Продолжительность светового дня составит 11 часов 31 минуту.

По предварительному прогнозу, 19-20 февраля ожидается облачная погода. Днем 19 февраля пройдет слабый дождь со снегом, в течение суток местами возможен туман, ночью и утром гололед. 20 февраля - без существенных осадков, температурный фон незначительно повысится.

17 февраля — Луганск