Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 18 февраля
Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 18 февраля 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
63,3085 рубля
1 ЕВРО
68,6201 рубля
10 украинских гривен
25,8795 рубля
17 февраля — Луганск
1 доллар США
63,3085 рубля
1 ЕВРО
68,6201 рубля
10 украинских гривен
25,8795 рубля
17 февраля — Луганск
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