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На КПВВ «Станица Луганская» появились стенды с важной информацией. ФОТО

robot Сегодня, 21:000Новости
На КПВВ «Станица Луганская» появились стенды с важной информацией. ФОТО
На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» появились новые информационные материалы.
Об этом сообщает на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.
Они разработаны благотворительной организацией «БФ «Стабилизейшен Суппорт Сервисез»».
«Это 9 различных инфографик для того, чтобы проинформировать граждан, в частности внутренне перемещенных лиц, об их правах», — говорится в сообщении.
Как уточняется, подобные инфографики организация создает и размещает на КПВВ с 2017 года. Цель — ознакомить и предоставить актуальную информацию о правах и возможностях ВПЛ.
Также ознакомиться и скачать информацию по широкому спектру вопросов можно по ссылкам:
на украинском языке http://bit.ly/2RU9UnL
на русском языке http://bit.ly/2t9DeOY

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