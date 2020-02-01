Украинагейт: Как Байден снимал Шокина и назначал удобного себе Луценко



Трамп ответил, что это приостановление было связано с беспокойством по поводу правильного использования этих средств из-за коррупции в Украине.

В 2017 году аудиторская компания «Эрнст энд Янг» признала Украину одной из самых коррумпированных стран среди тех, которые подлежат ее исследованию.

«А мне не нравится давать деньги столь коррумпированной стране. В конце концов я выделил деньги потому, что Роб Портман и другие мне звонили и просили меня об этом. Но мне не нравится, когда из меня делают дурака», — заявил Трамп.

Итак, с одной стороны, демократы обвиняют Трампа в давлении на президента Зеленского с целью очернить кандидатуру Джо Байдена. Но с другой стороны, Трамп обвиняет Байдена в оказании давления на Украину ради личных интересов в связи с этим человеком.

В центре «Украинагейта» находится Николай Злочевский. Этот 53-й украинский олигарх — бывший инженер, который стал нефтяным трейдером. Позже он организовал фирму по добыче газа под названием «Бурисма». Дважды этот промышленник занимал высокие должности в украинском правительстве, руководил предоставлением лицензий по эксплуатации газа сначала в 2003-2005 гг., потом с 2010 по 2012 год в качестве министра природных ресурсов.

Как и ожидалось, в одной из самых коррумпированных стран мира он злоупотреблял своими полномочиями, предоставляя лицензии собственным предприятиям. Несколько человек заявили о том, что встречались с олигархом по поводу инвестиций компании «Бурисма» иногда в его министерском офисе. Таким образом, по окончании срока его министерского правления «Бурисма» стала крупнейшим частным производителем газа в Украине.

Но начались демонстрации зимой 2013-2014 гг. Сначала мирные, но позже превратились в революцию на Майдане Независимости 20 февраля 2014 года.

Бегство президента повлекло смену политического строя, который напрямую угрожал олигархам, причастным к бывшей власти, в том числе Николаю Злочевскому. Будучи приближенным свергнутого президента, чью партию он финансировал, этот олигарх сам по себе был символом коррупции бывшей власти. Он мог оказаться под прицелом вновь созданного правительства. Действительно, за месяц после революции против бывшего министра-коррупционера было возбуждено уголовное дело и его банковские счета в Англии были заморожены юстицией. Ему грозила потеря 23 млн долл. Окруженный со всех сторон, Злочевский вроде как оказался в безвыходной ситуации. Но так не случилось. У него остались деньги и уловки... На самом деле способ выйти из положения оказался не таким сложным.

Хантер Байден был назначен членом правления холдинга «Бурисма», крупнейшего частного производителя газа в Украине, в качестве главного юрисконсультанта. Сын американского вице-президента впоследствии также войдет в совет директоров в качестве консультанта по вопросам глобального расширения, а также экономической политики страны.



«Что касается украинского дела, Хантер Байден вошел в совет директоров «Бурисмы», энергетической компании с финансовыми проблемами, весной 2014 года. Важно заметить, что у него не было никакого опыта в Украине, у него не было никакого опыта в энергетической политике. Я думаю, у него был отец, который был ключевым человеком администрации Обамы в оказании финансовой помощи США Украине. Благодаря финансовым реестрам мы знаем, что Хантер Байден получал 83 тыс. долл. в месяц от «Бурисмы». Проблема в том, что коррупция достигает мировых масштабов. Это означает, что правительства и олигархи других стран пытаются нанять членов семей политиков, потому что считают, что заключая с ними торговые сделки, помогая семьям политиков разбогатеть, они получат поблажки», — рассказывает Питер Швейцер, президент Американского института аудита, соавтор «Тайных Империй».

В одном из интервью Хантер признается, что вряд ли бы его назначили в «Бурисму», если бы не фамилия Байден.

Джо Байдена особенно волновало в Украине все, что было связано с Генпрокуратурой Украины. До такой степени, что он наметил эту инстанцию своей главной целью, спровоцировав скандал «Украинагейт». Если коротко, Генпрокуратура соответствует нашей французской прокуратуре, но с расширенными полномочиями. Она осуществляет открытие дел, расследование и наблюдение за законностью следствия. Высшим должностным лицом является генеральный прокурор, назначаемый президентом на шестилетний срок. Однако со времени революции 2014 года сменилось пять генпрокуроров, и мало кто из них отличался своей честностью. Первый был временно исполняющим обязанности. Будучи наследником революции, он немедленно возбудил следствие против Николая Злочевского о хищении средств и коррупции, но продержался на должности всего четыре месяца. Следующим генпрокурором стал Виталий Ярема, назначенный президентом Петром Порошенко после его избрания в июне 2014-го.

В момент назначения Ярема, казалось, был полон благих намерений. Однако вскоре испачкался в международном скандале, связанном с Николаем Злочевским.

Генпрокуратура Яремы выписала документ, который позволил Злочевскому вернуть себе 23 млн, изъятых британскими властями. Это было просто ошибкой? Чтобы убедиться, мы подняли архив 2015 года, в котором только что назначенный на должность заместителя генпрокурора Сакварелидзе заявлял следующее:

«По одному делу, например, в деле экс-министра экологии, интересовались, почему прокуратурой не были присланы качественные материалы по этому делу и сняли санкции (Великобритании, конкретно). Одно из руководящих лиц Генпрокуратуры ему объявило, что у них подозрение, что якобы один из следователей взял взятку в сумме 7 млн долл. Ну, это, конечно же, стыдно! Такие люди не должны представлять лицо этого государства, нашего государства, и, конечно, должны быть приняты конкретные меры».

Безусловно, после такого скандала прокурор Ярема должен был подать заявление об отставке.

Таким образом, был назначен новый генпрокурор — Виктор Шокин, которого отозвали из отставки.

На то время в интервью с BBC несколько экспертов признавали, что Виктор Шокин — компетентный профессионал. Его описывали как специалиста высокого уровня, далекого от политических предпочтений. Шокин преуспел в раскрытии уголовных дел, в том числе особо важных. О нем даже говорили, что он — один из самых деятельных прокуроров.

Итак, недаром его снова привлекли к службе. И в конечном счете итоги его деятельности не такие плохие.

По завершении первого года его службы деятельность Офиса генпрокурора подлежала тщательному анализу. Шокин оказался в два или три раза эффективнее, чем его предшественники, и по возвращенным суммам, и по расследованию уголовных дел, и антикоррупционным мерам, принятым в отношении чиновников. А также в 2019 году пресса обнародовала множество антикоррупционных мероприятий, выдвинутых Генпрокуратурой. Но самая главная заслуга Шокина — в создании независимого антикоррупционного отдела прокуратуры.

Виктор Шокин также уличил депутата в коррупции. Впоследствии он обнародовал съемки скрытой камеры перед всеми депутатами парламента в присутствии уличенного депутата.

Несколько минут спустя депутаты проголосовали за лишение Игоря Мосийчука депутатской неприкосновенности. После разоблачения Шокиным тот был арестован. Но этот «выдающийся» депутат Радикальной партии очень скоро вышел из тюрьмы, потому что парламент нарушил процедуру лишения неприкосновенности.

Однако борьба с коррупцией в Украине, как и везде, это опасная работа. Она даже может стать профессией повышенного риска, как об этом неоднократно заявлял Шокин, поднимая вопрос собственной безопасности.

К сожалению, развитие событий показало, что беспокойства Шокина оправданы.

«Я сделал заявление о возможном покушении на свою жизнь. Обнародовал эту информацию после того, как у нас в прокуратуре нашли в тайнике револьвер без патронов. Поэтому было принято решение об усилении моей охраны, о том, что мне необходима бронированная машина», — говорил Шокин.

К счастью, после покушения Шокин остался невредимым.

Шокин говорил, что эта попытка была «предупреждением». Но в итоге, самые большие его проблемы пришли не из Украины...

* * *

Президент Обама доверил Джо Байдену вести украинские дела потому, что тот долгое время был членом Комиссии иностранных дел в Сенате. Он очень внимательно следил за этим вопросом и неоднократно бывал в Киеве, где в 2015 году произнес речь перед парламентом.

Джо Байден требовал увольнения Шокина как условие в обмен на финансовую поддержку Америки. Однако Байден часто первым заявляет, что не хочет вмешиваться в дела зарубежных стран.

Но Джо Байден лично вмешался во внутренние дела Украины с помощью шантажа. И эти факты, между прочим, были подтверждены его собственным консультантом.

Сначала в течение нескольких недель Шокин отказывался увольняться, но давление Байдена усиливались, и президент Порошенко в конце концов уступил.

Первое время украинские депутаты отказывались утвердить увольнение Шокина. Но было организовано повторное голосование, и на этот раз освобождение было утверждено. И был назначен новый генпрокурор. Если верить Джо Байдену — надежный человек.

Юрий Луценко был осужден в 2012 году на четыре года тюремного заключения за присвоение денежных средств и злоупотребление властью, после чего его помиловали в 2013 году. Бывший депутат Александр Онищенко напомнил нам о причинах его заключения:

«Когда он был министром внутренних дел, он сделал много глупых поступков. Он украл бюджетные деньги министерства. За это он попал в тюрьму».

Чтобы это прояснить, мы поставили этот вопрос новому украинскому депутату Ренату Кузьмину, который с 2006 по 2014 год занимал должность заместителя генерального прокурора и, таким образом, курировал судебный процесс, начатый против Луценко.

«Занималось управление, которым я руководил, — следственное управление Генеральной прокуратуры. Это дело о коррупции министра внутренних дел, который был осужден украинским судом за коррупцию. Суть обвинений Луценко в следующем: Луценко, будучи министром внутренних дел Украины, незаконно назначил своего личного водителя на работу в разведку. При этом, как было установлено следствием, водитель разведчиком не работал, а продолжал возить министра на служебном автомобиле. Кроме того, Луценко умышленно нарушил постановление правительства Украины, которое запрещает использовать государственные бюджетные средства на оплату различных развлекательных мероприятий, праздников и прочего. Кроме того, Луценко, будучи министром внутренних дел, разрешил проведение оперативно-технических мероприятий, а именно снятие информации с каналов связи, прослушивание телефонных переговоров, ну и использование других оперативных средств в отношении лица, которое не совершало никаких преступлений. После прихода к власти президента Порошенко Луценко был назначен генеральным прокурором Украины. Впервые за всю историю ее существования было назначено генпрокурором лицо, мало того, что осужденное и отбывавшее наказание в колонии за коррупцию, в Украине было назначено генеральным прокурором лицо, не имевшее вообще юридического образования. Как юридическая общественность отреагировала на такое назначение, несложно себе представить. Всем стало понятно, что начало краха правовой системы начнется именно с этого назначения генерального прокурора Украины», — рассказывает Кузьмин.

И этого человека выбрали на место Шокина? Сравним профессиональный опыт Шокина и Луценко. Тогда как Виктор Николаевич Шокин имеет за плечами солидное юридическое образование и долгую карьеру на должности следователя, прокурора и заместителя генпрокурора, Юрий Витальевич Луценко — инженер электронной техники, стал консультантом в Министерстве по делам науки и технологий, затем министром внутренних дел, благодаря своей активности во время Оранжевой революции 2004 года, в дальнейшем осужденный к лишению свободы за хищение бюджетных средств.



Итак, пришлось изменить украинское законодательство ради того, чтобы коррупционер Луценко без юридического образования и опыта смог стать генпрокурором.

Ну и каких результатов добился этот странный генпрокурор? 7 июля 2016 года Луценко собрал прессу с целью разоблачить схему, благодаря которой «Бурисме» удавалось уклоняться от уплаты налогов.

Да, вы не ошиблись. «Бурисму» обвинили в уклонении от уплаты налогов, по расчетам, в размере 40 млн долларов! Но какую сумму Луценко потребовал за недоплату налогов? Было незаконно присвоено 40 млн долл. Да, Луценко ничего не понимал в юриспруденции, но как от инженера, от него можно было ожидать хотя бы владение арифметикой ... Тогда возникает простой вопрос: а как же украинские антикоррупционные ассоциации отзываются о результатах деятельности Луценко в деле «Бурисмы» и Злочевского?

«Что касается экономических преступлений Януковича против народа, то ни одно дело не было передано в суд. Ни одно дело. По сути, мы наблюдаем, что Генпрокуратура не расследует эти дела так, как следовало бы. Было открыто уголовное дело против Злочевского по факту предполагаемого незаконного обогащения. Однако Генпрокуратура изменила юридическую квалификацию этого дела на «Налоговое правонарушение», за которое даже не Злочевский, а юридическое лицо, связанное с ним, оплатило незначительную сумму, и дело было закрыто без возможности возобновить следствие лично против Злочевского по фактам незаконного обогащения, без возможности вернуть 23 млн долларов», — говорит эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

* * *

Напомним также, что сам Луценко упоминается в докладе информатора, из-за которого разразился скандал «Украинагейт». Этот офицер ЦРУ утверждает, что Луценко «широко критиковался в Украине за его покровительство коррумпированным руководителям». Более того, Центр противодействия коррупции подвел катастрофические итоги деятельности прокурора Луценко.

«Честно говоря, мы не видим никаких достижений на посту генерального прокурора Юрия Луценко. Мы не видим и малых успехов, поскольку если вспомним обещания в момент его назначения на должность генпрокурора и сравним их с тем, что было сделано, мы констатируем, что ничего не было сделано», — говорит Красноселская.

Следует заметить, что отсутствие добросовестности в работе является не единственной проблемой Луценко. Его личная жизнь также давало повод для неоднократных скандалов.

«А вы знаете, что когда мы начали изучать игорный бизнес, сегодняшний, нелегальный, кто основные бенефициары в этом бизнесе? Юрий Луценко — акционер сети подпольных казино», — рассказывает ныне народный депутат Давид Арахамия.

Вообще, уровень жизни и имущество Юрия Луценко вызывают много вопросов. Заметим, например, что он и его жена проживают в доме площадью 859 кв. м. Еще одна странность: задекларированные денежные активы удивительным образом выросли за последние годы. Это связано особенно с госпожой Луценко, которая получает вот уже четыре года от 245 до 300 тыс. долл. в год наличными ...Наличными. Уточним, что Ирина Луценко также депутат, и ее финансовые активы значительно выросли с 2014 года. В апреле 2017 года, в то время когда ее муж был генпрокурором, она была назначена президентом Порошенко своим представителем в парламенте. Однако имущество госпожи Луценко блекнет на фоне 61 млн долл., которые находятся на банковских счетах президента-олигарха...

Юрий Луценко и Марина Порошенко стали крестными родителями одного ребенка. Лживое поведение Юрия Луценко скоро стало общепризнанным фактом. Процитируем, например, показания американского дипломата Курта Волкера перед Конгрессом. По его словам, Луценко не заслуживает «ни грамма доверия». Но особенно широко против недостойного прокурора выступили антикоррупционные ассоциации.

Все это объясняет, почему в мае 2019 года 20 неправительственных организаций, в том числе «Транспаренси інтернейшенал», потребовали введения санкций, направленных именно против Луценко, согласно американскому так называемому «закону Магнитского». Его обвиняют в тяжких преступлениях начиная с отсутствия расследования нападений на антикоррупционных активистов и заканчивая препятствованием судебному процессу и чистой воды коррупцией. Но до сегодня США так и не ввели санкции против Луценко.

Самое удивительное во всем этом то, что так как Украина не является абсолютно дисфункциональным государством, правосудие не осталось бездейственным по отношению к Юрию Луценко. Следует заметить, что было возбуждено несколько дел против Юрия Луценко, когда он занимал должность генерального прокурора, по коррупции и злоупотреблению властью. И с момента отставки Юрия Луценко с должности генерального прокурора прошлым летом процесс привлечения к ответственности ускорился. Против него возбуждены уголовные дела? Для прокурора Луценко все это совершенно естественно.

Когда бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прибыл на помощь Украине в ее борьбе с коррупцией в качестве губернатора Одесской области, он не постеснялся откровенно высказаться о поведении прокурора Луценко:

«Луценко был бизнесменом. За три месяца до того, как он ушел в отставку, он продал свои акции в табачной индустрии Украины за 70 млн долл. Он называл себя генеральным прокурором. Ну вот, например, есть история: есть у нас парк Горького здесь в Одессе. Там супружеская пара Качановых. У них...они арендуют часть парка. Они обратились к брату Луценко потому, что Луценко был генеральным прокурором. Что этот брат сделал? Он говорит: «Я передам все генеральному прокурору, он для вас все сделает». После этого этот брат заявляет: «Дайте мне 50% вашего бизнеса», — рассказывает Саакашвили.

Таким образом, теперь вы ближе знакомы с прокурором Луценко, назначению которого настолько способствовал Джо Байден после нескольких недель шантажа с целью добиться отставки Шокина. В заключение мы спросили мнение разных людей о Юрии Луценко. Начнем с журналиста и писателя Пьера Лорена, специалиста из Украины и автора книги об истории этой страны, расхваленного критикой.

«Юрий Луценко, по моему мнению, совсем не на своем месте в качестве генпрокурора, поэтому это человек, у которого было достаточно проблем с правоохранительными органами, чтобы его априори отстранить от такого рода должности. Если он стал генпрокурором, то это потому, что, скорее всего, он был наиболее управляемым человеком. Шокин таким не был», — говорит Лорен.

Продолжим с Дарьей Каленюк, исполнительным директором Центра противодействия коррупции в Украине, которая нашла правильные слова, чтобы охарактеризовать Луценко.

«Луценко — мошенник, и это по многим причинам. Он злоупотреблял своими полномочиями в собственных интересах. Юрий Луценко — большой позор для Украины. Его назначили генпрокурором даже без юридического образования, он использовал свое управление как частное пиар-агентство и генпрокуратуру — как собственную политическую платформу. Нам это не нравилось. Мы его критиковали за это. Он запугивал реформаторов, срывал антикоррупционные мероприятия в Украине и бросал расследования многих важных текущих уголовных дел. Иногда он даже закрывал очень важные расследования. Также, я думаю, что он использовал свое управление с целью самообогащения. Поэтому я считаю, что Луценко — мошенник», — говорит Каленюк.

Продолжим с Давидом Сакварелидзе, бывшим заместителем генпрокурора в 2015-2016 гг.

«Луценко — мошенник. Он политический жулик. Этот человек не имеет ни принципов, ни моральных ценностей. Он работал в разных политических фракциях и он перебегал от одной к другой. Он изменил множество политических деятелей в этой стране, об этом все знают. И его поступок, который больше всего разочаровывает, заключается в том, что он предал уже два Майдана в Украине. Стоя во главе Майдана, он предал его потому, что дважды присоединялся к коррумпированной системе, против которой выступал Майдан. Соответственно, этот человек не имеет ни малейшего морального права, ни доверия в этой стране, чтобы говорить о какой-то коррупции или какой-то справедливости. Это не тот человек, который имел бы право говорить об этом», — говорит Сакварелидзе.

В заключение выслушаем мнение Олега Базалука, профессора политической философии в университетах Киева и Маоминга в Китае, политического аналитика и писателя, специализирующегося по вопросам коррупции в его стране.

«Если американцы настояли, чтобы убрать Шокина, чтобы кто-то другой, кто бы не занимался расследованием «Бурисмы»... И Порошенко предложил кандидатуру Луценко. Это устроило на тот момент американцев потому, что Луценко был «вороном», мошенником, и им легко было управлять. Поэтому он стал и он не мешал Порошенко и его окружению. И те воровали, и он воровал, а никого не сажали. Вот и все. Луценко не подходил даже для должности генпрокурора, у него не было образования. Для того чтобы Луценко стал прокурором, Порошенко заплатил», — говорит Базалук.

Все эти анализы — бесспорное свидетельство некомпетентности Луценко. Заметим также, что те же элементы ясно проявились в слушаниях в Конгрессе.

Итак, наше расследование и многие веские свидетельства, которые мы собрали, показывают, что Джо Байден нагло врал, заявляя о компетентности Луценко.

В следующем видео мы вернемся к тому, как пресса изобразила это дело. Речь пойдет об ошибках, лжи или отступлениях от журналистской этики.

Оливье Беррюйе

Французский журналист

Новости в Мире - Сегодня, 19:20 130 Дело об импичменте Трампа начинается с простого телефонного звонка. 25 июля 2019 года президент США Трамп позвонил новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В течение этого разговора Трамп сказал своему украинскому коллеге: «Мне бы хотелось, чтобы вы оказали нам услугу. Сейчас много говорят о сыне Байдена и о том, что Байден приостановил следствие, а многие хотели бы подробнее узнать об этом деле, поэтому все, что вы могли бы сделать совместно с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден повсюду хвастал тем, что остановил расследование, поэтому если бы вы могли этим заняться ... Мне кажется, это ужасно». Этот разговор состоялся в тот момент, когда, согласно опросу, Джо Байден лидировал перед Трампом в президентских выборах 2020 года. Дональд Трамп не предлагал ничего взамен Зеленскому, но некоторые заметили, что за две недели до того он приостановил военную помощь Украине в размере 391 млн долл.Трамп ответил, что это приостановление было связано с беспокойством по поводу правильного использования этих средств из-за коррупции в Украине.В 2017 году аудиторская компания «Эрнст энд Янг» признала Украину одной из самых коррумпированных стран среди тех, которые подлежат ее исследованию.«А мне не нравится давать деньги столь коррумпированной стране. В конце концов я выделил деньги потому, что Роб Портман и другие мне звонили и просили меня об этом. Но мне не нравится, когда из меня делают дурака», — заявил Трамп.Итак, с одной стороны, демократы обвиняют Трампа в давлении на президента Зеленского с целью очернить кандидатуру Джо Байдена. Но с другой стороны, Трамп обвиняет Байдена в оказании давления на Украину ради личных интересов в связи с этим человеком.В центре «Украинагейта» находится Николай Злочевский. Этот 53-й украинский олигарх — бывший инженер, который стал нефтяным трейдером. Позже он организовал фирму по добыче газа под названием «Бурисма». Дважды этот промышленник занимал высокие должности в украинском правительстве, руководил предоставлением лицензий по эксплуатации газа сначала в 2003-2005 гг., потом с 2010 по 2012 год в качестве министра природных ресурсов.Как и ожидалось, в одной из самых коррумпированных стран мира он злоупотреблял своими полномочиями, предоставляя лицензии собственным предприятиям. Несколько человек заявили о том, что встречались с олигархом по поводу инвестиций компании «Бурисма» иногда в его министерском офисе. Таким образом, по окончании срока его министерского правления «Бурисма» стала крупнейшим частным производителем газа в Украине.Но начались демонстрации зимой 2013-2014 гг. Сначала мирные, но позже превратились в революцию на Майдане Независимости 20 февраля 2014 года.Бегство президента повлекло смену политического строя, который напрямую угрожал олигархам, причастным к бывшей власти, в том числе Николаю Злочевскому. Будучи приближенным свергнутого президента, чью партию он финансировал, этот олигарх сам по себе был символом коррупции бывшей власти. Он мог оказаться под прицелом вновь созданного правительства. Действительно, за месяц после революции против бывшего министра-коррупционера было возбуждено уголовное дело и его банковские счета в Англии были заморожены юстицией. Ему грозила потеря 23 млн долл. Окруженный со всех сторон, Злочевский вроде как оказался в безвыходной ситуации. Но так не случилось. У него остались деньги и уловки... На самом деле способ выйти из положения оказался не таким сложным.Хантер Байден был назначен членом правления холдинга «Бурисма», крупнейшего частного производителя газа в Украине, в качестве главного юрисконсультанта. Сын американского вице-президента впоследствии также войдет в совет директоров в качестве консультанта по вопросам глобального расширения, а также экономической политики страны.«Что касается украинского дела, Хантер Байден вошел в совет директоров «Бурисмы», энергетической компании с финансовыми проблемами, весной 2014 года. Важно заметить, что у него не было никакого опыта в Украине, у него не было никакого опыта в энергетической политике. Я думаю, у него был отец, который был ключевым человеком администрации Обамы в оказании финансовой помощи США Украине. Благодаря финансовым реестрам мы знаем, что Хантер Байден получал 83 тыс. долл. в месяц от «Бурисмы». Проблема в том, что коррупция достигает мировых масштабов. Это означает, что правительства и олигархи других стран пытаются нанять членов семей политиков, потому что считают, что заключая с ними торговые сделки, помогая семьям политиков разбогатеть, они получат поблажки», — рассказывает Питер Швейцер, президент Американского института аудита, соавтор «Тайных Империй».В одном из интервью Хантер признается, что вряд ли бы его назначили в «Бурисму», если бы не фамилия Байден.Джо Байдена особенно волновало в Украине все, что было связано с Генпрокуратурой Украины. До такой степени, что он наметил эту инстанцию своей главной целью, спровоцировав скандал «Украинагейт». Если коротко, Генпрокуратура соответствует нашей французской прокуратуре, но с расширенными полномочиями. Она осуществляет открытие дел, расследование и наблюдение за законностью следствия. Высшим должностным лицом является генеральный прокурор, назначаемый президентом на шестилетний срок. Однако со времени революции 2014 года сменилось пять генпрокуроров, и мало кто из них отличался своей честностью. Первый был временно исполняющим обязанности. Будучи наследником революции, он немедленно возбудил следствие против Николая Злочевского о хищении средств и коррупции, но продержался на должности всего четыре месяца. Следующим генпрокурором стал Виталий Ярема, назначенный президентом Петром Порошенко после его избрания в июне 2014-го.В момент назначения Ярема, казалось, был полон благих намерений. Однако вскоре испачкался в международном скандале, связанном с Николаем Злочевским.Генпрокуратура Яремы выписала документ, который позволил Злочевскому вернуть себе 23 млн, изъятых британскими властями. Это было просто ошибкой? Чтобы убедиться, мы подняли архив 2015 года, в котором только что назначенный на должность заместителя генпрокурора Сакварелидзе заявлял следующее:«По одному делу, например, в деле экс-министра экологии, интересовались, почему прокуратурой не были присланы качественные материалы по этому делу и сняли санкции (Великобритании, конкретно). Одно из руководящих лиц Генпрокуратуры ему объявило, что у них подозрение, что якобы один из следователей взял взятку в сумме 7 млн долл. Ну, это, конечно же, стыдно! Такие люди не должны представлять лицо этого государства, нашего государства, и, конечно, должны быть приняты конкретные меры».Безусловно, после такого скандала прокурор Ярема должен был подать заявление об отставке.Таким образом, был назначен новый генпрокурор — Виктор Шокин, которого отозвали из отставки.На то время в интервью с BBC несколько экспертов признавали, что Виктор Шокин — компетентный профессионал. Его описывали как специалиста высокого уровня, далекого от политических предпочтений. Шокин преуспел в раскрытии уголовных дел, в том числе особо важных. О нем даже говорили, что он — один из самых деятельных прокуроров.Итак, недаром его снова привлекли к службе. И в конечном счете итоги его деятельности не такие плохие.По завершении первого года его службы деятельность Офиса генпрокурора подлежала тщательному анализу. Шокин оказался в два или три раза эффективнее, чем его предшественники, и по возвращенным суммам, и по расследованию уголовных дел, и антикоррупционным мерам, принятым в отношении чиновников. А также в 2019 году пресса обнародовала множество антикоррупционных мероприятий, выдвинутых Генпрокуратурой. Но самая главная заслуга Шокина — в создании независимого антикоррупционного отдела прокуратуры.Виктор Шокин также уличил депутата в коррупции. Впоследствии он обнародовал съемки скрытой камеры перед всеми депутатами парламента в присутствии уличенного депутата.Несколько минут спустя депутаты проголосовали за лишение Игоря Мосийчука депутатской неприкосновенности. После разоблачения Шокиным тот был арестован. Но этот «выдающийся» депутат Радикальной партии очень скоро вышел из тюрьмы, потому что парламент нарушил процедуру лишения неприкосновенности.Однако борьба с коррупцией в Украине, как и везде, это опасная работа. Она даже может стать профессией повышенного риска, как об этом неоднократно заявлял Шокин, поднимая вопрос собственной безопасности.К сожалению, развитие событий показало, что беспокойства Шокина оправданы.«Я сделал заявление о возможном покушении на свою жизнь. Обнародовал эту информацию после того, как у нас в прокуратуре нашли в тайнике револьвер без патронов. Поэтому было принято решение об усилении моей охраны, о том, что мне необходима бронированная машина», — говорил Шокин.К счастью, после покушения Шокин остался невредимым.Шокин говорил, что эта попытка была «предупреждением». Но в итоге, самые большие его проблемы пришли не из Украины...* * *Президент Обама доверил Джо Байдену вести украинские дела потому, что тот долгое время был членом Комиссии иностранных дел в Сенате. Он очень внимательно следил за этим вопросом и неоднократно бывал в Киеве, где в 2015 году произнес речь перед парламентом.Джо Байден требовал увольнения Шокина как условие в обмен на финансовую поддержку Америки. Однако Байден часто первым заявляет, что не хочет вмешиваться в дела зарубежных стран.Но Джо Байден лично вмешался во внутренние дела Украины с помощью шантажа. И эти факты, между прочим, были подтверждены его собственным консультантом.Сначала в течение нескольких недель Шокин отказывался увольняться, но давление Байдена усиливались, и президент Порошенко в конце концов уступил.Первое время украинские депутаты отказывались утвердить увольнение Шокина. Но было организовано повторное голосование, и на этот раз освобождение было утверждено. И был назначен новый генпрокурор. Если верить Джо Байдену — надежный человек.Юрий Луценко был осужден в 2012 году на четыре года тюремного заключения за присвоение денежных средств и злоупотребление властью, после чего его помиловали в 2013 году. Бывший депутат Александр Онищенко напомнил нам о причинах его заключения:«Когда он был министром внутренних дел, он сделал много глупых поступков. Он украл бюджетные деньги министерства. За это он попал в тюрьму».Чтобы это прояснить, мы поставили этот вопрос новому украинскому депутату Ренату Кузьмину, который с 2006 по 2014 год занимал должность заместителя генерального прокурора и, таким образом, курировал судебный процесс, начатый против Луценко.«Занималось управление, которым я руководил, — следственное управление Генеральной прокуратуры. Это дело о коррупции министра внутренних дел, который был осужден украинским судом за коррупцию. Суть обвинений Луценко в следующем: Луценко, будучи министром внутренних дел Украины, незаконно назначил своего личного водителя на работу в разведку. При этом, как было установлено следствием, водитель разведчиком не работал, а продолжал возить министра на служебном автомобиле. Кроме того, Луценко умышленно нарушил постановление правительства Украины, которое запрещает использовать государственные бюджетные средства на оплату различных развлекательных мероприятий, праздников и прочего. Кроме того, Луценко, будучи министром внутренних дел, разрешил проведение оперативно-технических мероприятий, а именно снятие информации с каналов связи, прослушивание телефонных переговоров, ну и использование других оперативных средств в отношении лица, которое не совершало никаких преступлений. После прихода к власти президента Порошенко Луценко был назначен генеральным прокурором Украины. Впервые за всю историю ее существования было назначено генпрокурором лицо, мало того, что осужденное и отбывавшее наказание в колонии за коррупцию, в Украине было назначено генеральным прокурором лицо, не имевшее вообще юридического образования. Как юридическая общественность отреагировала на такое назначение, несложно себе представить. Всем стало понятно, что начало краха правовой системы начнется именно с этого назначения генерального прокурора Украины», — рассказывает Кузьмин.И этого человека выбрали на место Шокина? Сравним профессиональный опыт Шокина и Луценко. Тогда как Виктор Николаевич Шокин имеет за плечами солидное юридическое образование и долгую карьеру на должности следователя, прокурора и заместителя генпрокурора, Юрий Витальевич Луценко — инженер электронной техники, стал консультантом в Министерстве по делам науки и технологий, затем министром внутренних дел, благодаря своей активности во время Оранжевой революции 2004 года, в дальнейшем осужденный к лишению свободы за хищение бюджетных средств.Итак, пришлось изменить украинское законодательство ради того, чтобы коррупционер Луценко без юридического образования и опыта смог стать генпрокурором.Ну и каких результатов добился этот странный генпрокурор? 7 июля 2016 года Луценко собрал прессу с целью разоблачить схему, благодаря которой «Бурисме» удавалось уклоняться от уплаты налогов.Да, вы не ошиблись. «Бурисму» обвинили в уклонении от уплаты налогов, по расчетам, в размере 40 млн долларов! Но какую сумму Луценко потребовал за недоплату налогов? Было незаконно присвоено 40 млн долл. Да, Луценко ничего не понимал в юриспруденции, но как от инженера, от него можно было ожидать хотя бы владение арифметикой ... Тогда возникает простой вопрос: а как же украинские антикоррупционные ассоциации отзываются о результатах деятельности Луценко в деле «Бурисмы» и Злочевского?«Что касается экономических преступлений Януковича против народа, то ни одно дело не было передано в суд. Ни одно дело. По сути, мы наблюдаем, что Генпрокуратура не расследует эти дела так, как следовало бы. Было открыто уголовное дело против Злочевского по факту предполагаемого незаконного обогащения. Однако Генпрокуратура изменила юридическую квалификацию этого дела на «Налоговое правонарушение», за которое даже не Злочевский, а юридическое лицо, связанное с ним, оплатило незначительную сумму, и дело было закрыто без возможности возобновить следствие лично против Злочевского по фактам незаконного обогащения, без возможности вернуть 23 млн долларов», — говорит эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.* * *Напомним также, что сам Луценко упоминается в докладе информатора, из-за которого разразился скандал «Украинагейт». Этот офицер ЦРУ утверждает, что Луценко «широко критиковался в Украине за его покровительство коррумпированным руководителям». Более того, Центр противодействия коррупции подвел катастрофические итоги деятельности прокурора Луценко.«Честно говоря, мы не видим никаких достижений на посту генерального прокурора Юрия Луценко. Мы не видим и малых успехов, поскольку если вспомним обещания в момент его назначения на должность генпрокурора и сравним их с тем, что было сделано, мы констатируем, что ничего не было сделано», — говорит Красноселская.Следует заметить, что отсутствие добросовестности в работе является не единственной проблемой Луценко. Его личная жизнь также давало повод для неоднократных скандалов.«А вы знаете, что когда мы начали изучать игорный бизнес, сегодняшний, нелегальный, кто основные бенефициары в этом бизнесе? Юрий Луценко — акционер сети подпольных казино», — рассказывает ныне народный депутат Давид Арахамия.Вообще, уровень жизни и имущество Юрия Луценко вызывают много вопросов. Заметим, например, что он и его жена проживают в доме площадью 859 кв. м. Еще одна странность: задекларированные денежные активы удивительным образом выросли за последние годы. Это связано особенно с госпожой Луценко, которая получает вот уже четыре года от 245 до 300 тыс. долл. в год наличными ...Наличными. Уточним, что Ирина Луценко также депутат, и ее финансовые активы значительно выросли с 2014 года. В апреле 2017 года, в то время когда ее муж был генпрокурором, она была назначена президентом Порошенко своим представителем в парламенте. Однако имущество госпожи Луценко блекнет на фоне 61 млн долл., которые находятся на банковских счетах президента-олигарха...Юрий Луценко и Марина Порошенко стали крестными родителями одного ребенка. Лживое поведение Юрия Луценко скоро стало общепризнанным фактом. Процитируем, например, показания американского дипломата Курта Волкера перед Конгрессом. По его словам, Луценко не заслуживает «ни грамма доверия». Но особенно широко против недостойного прокурора выступили антикоррупционные ассоциации.Все это объясняет, почему в мае 2019 года 20 неправительственных организаций, в том числе «Транспаренси інтернейшенал», потребовали введения санкций, направленных именно против Луценко, согласно американскому так называемому «закону Магнитского». Его обвиняют в тяжких преступлениях начиная с отсутствия расследования нападений на антикоррупционных активистов и заканчивая препятствованием судебному процессу и чистой воды коррупцией. Но до сегодня США так и не ввели санкции против Луценко.Самое удивительное во всем этом то, что так как Украина не является абсолютно дисфункциональным государством, правосудие не осталось бездейственным по отношению к Юрию Луценко. Следует заметить, что было возбуждено несколько дел против Юрия Луценко, когда он занимал должность генерального прокурора, по коррупции и злоупотреблению властью. И с момента отставки Юрия Луценко с должности генерального прокурора прошлым летом процесс привлечения к ответственности ускорился. Против него возбуждены уголовные дела? Для прокурора Луценко все это совершенно естественно.Когда бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прибыл на помощь Украине в ее борьбе с коррупцией в качестве губернатора Одесской области, он не постеснялся откровенно высказаться о поведении прокурора Луценко:«Луценко был бизнесменом. За три месяца до того, как он ушел в отставку, он продал свои акции в табачной индустрии Украины за 70 млн долл. Он называл себя генеральным прокурором. Ну вот, например, есть история: есть у нас парк Горького здесь в Одессе. Там супружеская пара Качановых. У них...они арендуют часть парка. Они обратились к брату Луценко потому, что Луценко был генеральным прокурором. Что этот брат сделал? Он говорит: «Я передам все генеральному прокурору, он для вас все сделает». После этого этот брат заявляет: «Дайте мне 50% вашего бизнеса», — рассказывает Саакашвили.Таким образом, теперь вы ближе знакомы с прокурором Луценко, назначению которого настолько способствовал Джо Байден после нескольких недель шантажа с целью добиться отставки Шокина. В заключение мы спросили мнение разных людей о Юрии Луценко. Начнем с журналиста и писателя Пьера Лорена, специалиста из Украины и автора книги об истории этой страны, расхваленного критикой.«Юрий Луценко, по моему мнению, совсем не на своем месте в качестве генпрокурора, поэтому это человек, у которого было достаточно проблем с правоохранительными органами, чтобы его априори отстранить от такого рода должности. Если он стал генпрокурором, то это потому, что, скорее всего, он был наиболее управляемым человеком. Шокин таким не был», — говорит Лорен.Продолжим с Дарьей Каленюк, исполнительным директором Центра противодействия коррупции в Украине, которая нашла правильные слова, чтобы охарактеризовать Луценко.«Луценко — мошенник, и это по многим причинам. Он злоупотреблял своими полномочиями в собственных интересах. Юрий Луценко — большой позор для Украины. Его назначили генпрокурором даже без юридического образования, он использовал свое управление как частное пиар-агентство и генпрокуратуру — как собственную политическую платформу. Нам это не нравилось. Мы его критиковали за это. Он запугивал реформаторов, срывал антикоррупционные мероприятия в Украине и бросал расследования многих важных текущих уголовных дел. Иногда он даже закрывал очень важные расследования. Также, я думаю, что он использовал свое управление с целью самообогащения. Поэтому я считаю, что Луценко — мошенник», — говорит Каленюк.Продолжим с Давидом Сакварелидзе, бывшим заместителем генпрокурора в 2015-2016 гг.«Луценко — мошенник. Он политический жулик. Этот человек не имеет ни принципов, ни моральных ценностей. Он работал в разных политических фракциях и он перебегал от одной к другой. Он изменил множество политических деятелей в этой стране, об этом все знают. И его поступок, который больше всего разочаровывает, заключается в том, что он предал уже два Майдана в Украине. Стоя во главе Майдана, он предал его потому, что дважды присоединялся к коррумпированной системе, против которой выступал Майдан. Соответственно, этот человек не имеет ни малейшего морального права, ни доверия в этой стране, чтобы говорить о какой-то коррупции или какой-то справедливости. Это не тот человек, который имел бы право говорить об этом», — говорит Сакварелидзе.В заключение выслушаем мнение Олега Базалука, профессора политической философии в университетах Киева и Маоминга в Китае, политического аналитика и писателя, специализирующегося по вопросам коррупции в его стране.«Если американцы настояли, чтобы убрать Шокина, чтобы кто-то другой, кто бы не занимался расследованием «Бурисмы»... И Порошенко предложил кандидатуру Луценко. Это устроило на тот момент американцев потому, что Луценко был «вороном», мошенником, и им легко было управлять. Поэтому он стал и он не мешал Порошенко и его окружению. И те воровали, и он воровал, а никого не сажали. Вот и все. Луценко не подходил даже для должности генпрокурора, у него не было образования. Для того чтобы Луценко стал прокурором, Порошенко заплатил», — говорит Базалук.Все эти анализы — бесспорное свидетельство некомпетентности Луценко. Заметим также, что те же элементы ясно проявились в слушаниях в Конгрессе.Итак, наше расследование и многие веские свидетельства, которые мы собрали, показывают, что Джо Байден нагло врал, заявляя о компетентности Луценко.В следующем видео мы вернемся к тому, как пресса изобразила это дело. Речь пойдет об ошибках, лжи или отступлениях от журналистской этики.Оливье БеррюйеФранцузский журналистНовости в Мире - Сегодня, 19:20 130

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