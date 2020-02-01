Матвеева назначили ректором Луганского аграрного университета
Министерство сельского хозяйства и продовольствия своим приказом назначило на должность ректора Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ) Вадима Матвеева, который ранее исполнял обязанности руководителя вуза.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Министерстве напомнили, что 31 января в ЛНАУ состоялись выборы ректора, на которых руководителем вуза был избран Матвеев, ранее исполнявший обязанности ректора.
«14 февраля приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Вадим Петрович Матвеев назначен на должность ректора Луганского аграрного национального университета», — сообщили в пресс-службе.
Вадим Матвеев — кандидат технических наук, доцент. В 1987-1997 годах работал ассистентом, а затем доцентом Луганского государственного аграрного университета. С июля 2015 года исполнял обязанности декана, проректора по учебной работе ЛНАУ, был помощником министра образования и науки ЛНР. С февраля 2016 года — первый проректор, проректор по учебной и научно-педагогической работе университета, временно исполняющий обязанности ректора ЛНАУ Культура - Сегодня, 21:59 122
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Министерстве напомнили, что 31 января в ЛНАУ состоялись выборы ректора, на которых руководителем вуза был избран Матвеев, ранее исполнявший обязанности ректора.
«14 февраля приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Вадим Петрович Матвеев назначен на должность ректора Луганского аграрного национального университета», — сообщили в пресс-службе.
Вадим Матвеев — кандидат технических наук, доцент. В 1987-1997 годах работал ассистентом, а затем доцентом Луганского государственного аграрного университета. С июля 2015 года исполнял обязанности декана, проректора по учебной работе ЛНАУ, был помощником министра образования и науки ЛНР. С февраля 2016 года — первый проректор, проректор по учебной и научно-педагогической работе университета, временно исполняющий обязанности ректора ЛНАУ Культура - Сегодня, 21:59 122
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