Трудно договариваться с тем, кто убил твоего соседа. Возможно ли примирение на Донбассе.



Каждый непоколебимо стоит на своей позиции и готов за нее от слов перейти к делу. Но, несмотря на все противоречия и неприятие чужих взглядов, существует один тезис, с которым, по большому счету, согласны все: «Украине, Донбассу нужен мир».

Как добиться этой цели, максимально быстро и с минимальными потерями для себя, каждый видит по-своему. Политики, участвующие в процессе урегулирования конфликта на Донбассе, украинские, российские, европейские, американские и непризнанные, предлагают зачастую взаимоисключающие вещи и с огромным трудом находят какие-то компромиссы, для того чтобы на следующий день от них вновь отказаться. В принципе, это понятно. Для политиков зачастую важна не цель, а процесс. Пока они в этом процессе — они востребованы, они могут влиять на ситуацию, они, простите, зарабатывают. Зарабатывают на наших разногласиях, на наших страхах, на наших мечтах.

Как сказал вовремя онлайн общения с жителями Луганска и Луганской области профессор Веронского Университета Франческо Палермо, люди ожидают каких-то решений от лидеров, но пришло время, когда люди сами должны указать политикам как решать конфликт. И если люди объединятся в своем решении остановить войну, политические кланы не смогут предотвратить мир.

Профессор Франческо Палермо отвечал на вопросы жителей Луганщины и рассказывал, как происходило примирение в Южном Тироле, где конфликт длился несколько десятилетий, а урегулировать его смогли, фактически, только через 100 лет с момента его начала. А вопросы не были простыми, можно сказать жесткими, потому что и ситуация у нас непростая и люди такие же.

Самая большая полемика разгорелась в вопросе возможности примирения. Так Анастасия Цимбалюк из Луганска считает, что опыт Южного Тироля привлекателен, но он вряд ли может быть калькой для Донбасса.

«Не готовы мы, ни экономически, ни ментально... Как быть, когда часть населения напрочь отвергает возможность примирения. Люди считают невозможным простить за потерю родных и близких, своей жизни, которая больше никогда не пойдёт своим чередом, своих домов», — рассуждает Анастасия. И задается вопросом: «Не кажется ли вам, дорогие друзья и уважаемый эксперт, что ближайшим двум поколениям примирение не грозит?»

По мнению нашего эксперта Франческо Палермо, действительно необходимо чтобы прошло время.

«Однако никогда не стоит забывать, что политические процессы — это последствия социальных процессов. Политика производит то, что является результатом, того, что продвигают люди или мобилизованные меньшинства. И если до сих пор превалирует экстремальные позиции в политике, то это значит, что и в обществе они существуют. Я не склонен преувеличивать политическое лидерство. Политика слишком слаба, чтобы делать какие-то вещи, которые люди не поддерживают», — отметил Франческо.

Как сказал профессор Палермо, политики чтобы продвинуть свои идеи, должны получить какое-то количество поддержки. Но реальной или «организованной», это другой вопрос.

«В результате, народ, реально поддерживая или пассивно наблюдая за «организованной активностью», получает то правительство, которое он «заслужил». Я думаю, что выход из вашей ситуации, которая является очень сложной, именно в движении на народном уровне. Чтобы люди не удовлетворялись сейчас только прекращением огня. Чтобы люди показали, что они хотят большего. И это нечто большее: — искреннее желание политиков найти способы разрешения конфликта...», — подчеркнул Франческо.

Таким образом политики должны услышать голос тех, кто хочет окончания войны, тех кто хочет примирения и дальнейшего мирного развития региона.

Наша он-лайн конференция на сайте журналисты стала небольшой, но явной демонстрацией того, что люди устали молчать и тема мира для них важна. Они хотят как минимум поговорить об этом, обсудить возможные варианты развития ситуации, поделиться своим видением. В конференции участвовало более 800 человек (были в это время на сайте), текстовую версию конференции просмотрели 10 тысяч посетителей, а перед экспертом из Италии было поставлено около 50 вопросов.

И вот один из них от Галины из Луганской области, и опять на тему примирения: «Была ли актуальна тема прощения друг друга в Южном Тироле?». По мнению Галины, у нас на Донбассе, да и в Украине остро стоит вопрос прощения, мол, как жить снова вместе, когда столько людей погибло с обеих сторон конфликта.

Франческо подтверждает, что и в Тироле эта тема была очень болезненной. Хотя жертв было немного, но была огромная проблема в недоверии друг-другу. Даже внутри языковых групп.

«Что касается прощения, тут был ряд проблем. Первая, возникла сразу после 2 ой мировой войны. И надо сказать, что это была внутренняя проблема немецкоязычного сообщества. Те немецко-говорящие тирольцы, которые не выбрали Германию, а решили сохранить свою собственность и присягнули на верность Италии, считались предателями. И тогда ситуация действительно была очень жесткая. Понадобился достаточно длительный период времени, чтобы нивелировать это ожесточение», — рассказал профессор.

Так же Франческо Палермо отметил, что бывает техническое и реальное прощение. Он рассказывал о взрывах бомб, которые устроили в конце 60-х годов сторонники независимости Южного Тироля от Италии. Это был весьма напряженный момент в истории региона, жертвы были, но, к счастью, не много. Тем не менее, те «террористы», кто взрывал эти бомбы, до сих пор не получили официального прощения. Они до сих пор считаются итальянскими властями преступниками и террористами. Но многие немецко-говорящие жители так не считают, рассказывает Франческо.

И по его мнению, не прощать этих людей, это ошибка.

«Моя личная точка зрения: эти люди, которые выжили, им сейчас более 80 лет. Почему бы не простить их? История их уже осудила сама. Она показала, что они не достигли своими бомбами того, чего хотели. Сам факт прощения был бы положительным примером, и думаю можно их уже простить. С другой стороны, многие говорят, что такой шаг был бы легитимизацией насилия, и эта точка зрения превалирует, поэтому их не простили до сих пор», — поделился своими мыслями профессор Веронского Университета.

Виктор хотел уточнить, насколько большая неприязнь была у итальянцев и тирольцев после 2 мировой войны? «Ведь Германия и Италия были союзниками, в отличии от 1-й мировой войны».

Наш эксперт из Южного Тироля, профессор Университета Вероны Франческо Палермо отметил, что хотя во время второй мировой войны Германия и Италия были союзниками, жители Южного Тироля находились как между молотом и наковальней. Их заставляли переселяться в Германию и отказываться от своего имущества, у них отбирали право говорить на родном немецком языке, а итальянские фашистские молодчики устраивали погромы. Населенные пункты, когда там проходила линия фронта попадали под «дружественный» огонь и тех и других подразделений...

В целом, как говорит Франческо, недоверие было коллективным. Самым большим было недоверие к представителям итальянских властей. Недоверие между самими языковыми группами было меньшим. Чем больше люди жили вместе, тем больше сглаживалось это недоверие. Затем оно полностью исчезло.

«Иногда по-прежнему есть определенные предпосылки, а иногда даже специальные провокации чтобы посеять неприязнь, но я думаю, что когда уже несколько поколений прожили вместе такие сложные времена, то взаимопонимание улучшается. Во времена фашизма было и недоверие и открытая вражда. Сейчас, большинство местных людей живут здесь в условиях мира и экономического процветания, это помогает победить прошлое», — считает Франческо.

Думаю, этот вопрос не могли не задать. И его задали.

Представьте, — спрашивает у Франческо, пользователь с необычным именем LugaNova , — живете вы в Луганске, и какой бы путь развития вы бы выбрали для своего города? В Россию или с Украиной?

Франческо примерял на себя должность мэра города и ответил так:

«С учетом если бы я имел всеми признанную власть, я думаю, что пока что существуют некие международные основы, это Минский процесс, нравится он кому-то или нет. И согласно этому процессу, эти регионы — Луганск и Донецк по-прежнему являются частью Украины. Это реальность, с которой вы вынуждены жить, даже если вам это не нравится. И насколько я знаю, в этом заключается и официальная позиция России».

Франческо добавил, что лично он попытался бы сделать все возможное чтобы использовать это. Ведь, по его мнению, так будет действовать каждый нормальный человек: пытаться использовать то, что у него уже есть в руках.

«Я бы использовал Минские договоры, потому что это единственный инструмент, который сегодня есть в руках. Я бы приложил максимум усилия для установления диалога с Украиной, и попыткой обсуждения с ними решений, которые кажутся рабочими», — отметил Франческо, профессор Университета Вероны

И только если переговоры окажутся не продуктивными, то тогда Франческо, основываясь на положения международного права, мог бы заявить, что Минские договоренности могут считаться как утратившие свою силу.

По личному мнению Франческо Палермо, позиции сторон очень поляризованы. И очень важно изменить норратив в том числе в дискуссиях, которые ведутся в обществе по обе стороны, по этому вопросу.

«Особенно на Украине существует убеждение, что автономия и особый статус являются негативными сами по себе. Это не так, скорее наоборот. Кроме того, стороны должны показать, что есть добрая воля к достижению урегулирования конфликта. И желательно это показать на практике. Мы знаем, что это легко сказать, но трудно сделать. Но я считаю, что сейчас есть еще возможности для улучшения ситуации, есть еще пространство для маневра в рамках Минских договоренностей. И если только это провалится, тогда будут открыты другие двери», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что на сайте журналисты состоялась он-лайн конференция «Опыт Южного Тироля в урегулировании конфликтов через территориальную автономию и права меньшинств». Он-лайн конференция доступна по ссылке — http://conference.cxid.info

Данное мероприятие состоялось благодаря поддержке Центра по Гуманитарному Диалогу (Centre for Humanitarian Dialogue).

На вопросы луганчан будет отвечал доктор философии Франческо Палермо, профессор Университета Вероны, руководитель Института сравнительного федерализма (Больцано), бывший глава консультативного комитета рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

Франческо итальянец, но живет в немецкоговорящем регионе Италии — Южный Тироль. Он рассказал о конфликте в этом регионе, который длился более ста лет. Но самое главное, что профессор Палермо рассказал, как жители региона смогли завершить этот конфликт, нашли пути примирения и дальнейшего совместного мирного проживания. Политика - 17 февраля 2020 102 Язык ненависти и недоверия — вот что слышат жители Донбасса, не зависимо от того на какой стороне линии разграничения они живут. Ненавистью и недоверием наполнены телевизионный эфир и социальные сети. Патриоты противостоят борцам за мир, и вместе они ругают власть. Каждый свою.Каждый непоколебимо стоит на своей позиции и готов за нее от слов перейти к делу. Но, несмотря на все противоречия и неприятие чужих взглядов, существует один тезис, с которым, по большому счету, согласны все: «Украине, Донбассу нужен мир».Как добиться этой цели, максимально быстро и с минимальными потерями для себя, каждый видит по-своему. Политики, участвующие в процессе урегулирования конфликта на Донбассе, украинские, российские, европейские, американские и непризнанные, предлагают зачастую взаимоисключающие вещи и с огромным трудом находят какие-то компромиссы, для того чтобы на следующий день от них вновь отказаться. В принципе, это понятно. Для политиков зачастую важна не цель, а процесс. Пока они в этом процессе — они востребованы, они могут влиять на ситуацию, они, простите, зарабатывают. Зарабатывают на наших разногласиях, на наших страхах, на наших мечтах.Как сказал вовремя онлайн общения с жителями Луганска и Луганской области профессор Веронского Университета Франческо Палермо, люди ожидают каких-то решений от лидеров, но пришло время, когда люди сами должны указать политикам как решать конфликт. И если люди объединятся в своем решении остановить войну, политические кланы не смогут предотвратить мир.Профессор Франческо Палермо отвечал на вопросы жителей Луганщины и рассказывал, как происходило примирение в Южном Тироле, где конфликт длился несколько десятилетий, а урегулировать его смогли, фактически, только через 100 лет с момента его начала. А вопросы не были простыми, можно сказать жесткими, потому что и ситуация у нас непростая и люди такие же.Самая большая полемика разгорелась в вопросе возможности примирения. Так Анастасия Цимбалюк из Луганска считает, что опыт Южного Тироля привлекателен, но он вряд ли может быть калькой для Донбасса.«Не готовы мы, ни экономически, ни ментально... Как быть, когда часть населения напрочь отвергает возможность примирения. Люди считают невозможным простить за потерю родных и близких, своей жизни, которая больше никогда не пойдёт своим чередом, своих домов», — рассуждает Анастасия. И задается вопросом: «Не кажется ли вам, дорогие друзья и уважаемый эксперт, что ближайшим двум поколениям примирение не грозит?»По мнению нашего эксперта Франческо Палермо, действительно необходимо чтобы прошло время.«Однако никогда не стоит забывать, что политические процессы — это последствия социальных процессов. Политика производит то, что является результатом, того, что продвигают люди или мобилизованные меньшинства. И если до сих пор превалирует экстремальные позиции в политике, то это значит, что и в обществе они существуют. Я не склонен преувеличивать политическое лидерство. Политика слишком слаба, чтобы делать какие-то вещи, которые люди не поддерживают», — отметил Франческо.Как сказал профессор Палермо, политики чтобы продвинуть свои идеи, должны получить какое-то количество поддержки. Но реальной или «организованной», это другой вопрос.«В результате, народ, реально поддерживая или пассивно наблюдая за «организованной активностью», получает то правительство, которое он «заслужил». Я думаю, что выход из вашей ситуации, которая является очень сложной, именно в движении на народном уровне. Чтобы люди не удовлетворялись сейчас только прекращением огня. Чтобы люди показали, что они хотят большего. И это нечто большее: — искреннее желание политиков найти способы разрешения конфликта...», — подчеркнул Франческо.Таким образом политики должны услышать голос тех, кто хочет окончания войны, тех кто хочет примирения и дальнейшего мирного развития региона.Наша он-лайн конференция на сайте журналисты стала небольшой, но явной демонстрацией того, что люди устали молчать и тема мира для них важна. Они хотят как минимум поговорить об этом, обсудить возможные варианты развития ситуации, поделиться своим видением. В конференции участвовало более 800 человек (были в это время на сайте), текстовую версию конференции просмотрели 10 тысяч посетителей, а перед экспертом из Италии было поставлено около 50 вопросов.И вот один из них от Галины из Луганской области, и опять на тему примирения: «Была ли актуальна тема прощения друг друга в Южном Тироле?». По мнению Галины, у нас на Донбассе, да и в Украине остро стоит вопрос прощения, мол, как жить снова вместе, когда столько людей погибло с обеих сторон конфликта.Франческо подтверждает, что и в Тироле эта тема была очень болезненной. Хотя жертв было немного, но была огромная проблема в недоверии друг-другу. Даже внутри языковых групп.«Что касается прощения, тут был ряд проблем. Первая, возникла сразу после 2 ой мировой войны. И надо сказать, что это была внутренняя проблема немецкоязычного сообщества. Те немецко-говорящие тирольцы, которые не выбрали Германию, а решили сохранить свою собственность и присягнули на верность Италии, считались предателями. И тогда ситуация действительно была очень жесткая. Понадобился достаточно длительный период времени, чтобы нивелировать это ожесточение», — рассказал профессор.Так же Франческо Палермо отметил, что бывает техническое и реальное прощение. Он рассказывал о взрывах бомб, которые устроили в конце 60-х годов сторонники независимости Южного Тироля от Италии. Это был весьма напряженный момент в истории региона, жертвы были, но, к счастью, не много. Тем не менее, те «террористы», кто взрывал эти бомбы, до сих пор не получили официального прощения. Они до сих пор считаются итальянскими властями преступниками и террористами. Но многие немецко-говорящие жители так не считают, рассказывает Франческо.И по его мнению, не прощать этих людей, это ошибка.«Моя личная точка зрения: эти люди, которые выжили, им сейчас более 80 лет. Почему бы не простить их? История их уже осудила сама. Она показала, что они не достигли своими бомбами того, чего хотели. Сам факт прощения был бы положительным примером, и думаю можно их уже простить. С другой стороны, многие говорят, что такой шаг был бы легитимизацией насилия, и эта точка зрения превалирует, поэтому их не простили до сих пор», — поделился своими мыслями профессор Веронского Университета.Виктор хотел уточнить, насколько большая неприязнь была у итальянцев и тирольцев после 2 мировой войны? «Ведь Германия и Италия были союзниками, в отличии от 1-й мировой войны».Наш эксперт из Южного Тироля, профессор Университета Вероны Франческо Палермо отметил, что хотя во время второй мировой войны Германия и Италия были союзниками, жители Южного Тироля находились как между молотом и наковальней. Их заставляли переселяться в Германию и отказываться от своего имущества, у них отбирали право говорить на родном немецком языке, а итальянские фашистские молодчики устраивали погромы. Населенные пункты, когда там проходила линия фронта попадали под «дружественный» огонь и тех и других подразделений...В целом, как говорит Франческо, недоверие было коллективным. Самым большим было недоверие к представителям итальянских властей. Недоверие между самими языковыми группами было меньшим. Чем больше люди жили вместе, тем больше сглаживалось это недоверие. Затем оно полностью исчезло.«Иногда по-прежнему есть определенные предпосылки, а иногда даже специальные провокации чтобы посеять неприязнь, но я думаю, что когда уже несколько поколений прожили вместе такие сложные времена, то взаимопонимание улучшается. Во времена фашизма было и недоверие и открытая вражда. Сейчас, большинство местных людей живут здесь в условиях мира и экономического процветания, это помогает победить прошлое», — считает Франческо.Думаю, этот вопрос не могли не задать. И его задали.Представьте, — спрашивает у Франческо, пользователь с необычным именем LugaNova , — живете вы в Луганске, и какой бы путь развития вы бы выбрали для своего города? В Россию или с Украиной?Франческо примерял на себя должность мэра города и ответил так:«С учетом если бы я имел всеми признанную власть, я думаю, что пока что существуют некие международные основы, это Минский процесс, нравится он кому-то или нет. И согласно этому процессу, эти регионы — Луганск и Донецк по-прежнему являются частью Украины. Это реальность, с которой вы вынуждены жить, даже если вам это не нравится. И насколько я знаю, в этом заключается и официальная позиция России».Франческо добавил, что лично он попытался бы сделать все возможное чтобы использовать это. Ведь, по его мнению, так будет действовать каждый нормальный человек: пытаться использовать то, что у него уже есть в руках.«Я бы использовал Минские договоры, потому что это единственный инструмент, который сегодня есть в руках. Я бы приложил максимум усилия для установления диалога с Украиной, и попыткой обсуждения с ними решений, которые кажутся рабочими», — отметил Франческо, профессор Университета ВероныИ только если переговоры окажутся не продуктивными, то тогда Франческо, основываясь на положения международного права, мог бы заявить, что Минские договоренности могут считаться как утратившие свою силу.По личному мнению Франческо Палермо, позиции сторон очень поляризованы. И очень важно изменить норратив в том числе в дискуссиях, которые ведутся в обществе по обе стороны, по этому вопросу.«Особенно на Украине существует убеждение, что автономия и особый статус являются негативными сами по себе. Это не так, скорее наоборот. Кроме того, стороны должны показать, что есть добрая воля к достижению урегулирования конфликта. И желательно это показать на практике. Мы знаем, что это легко сказать, но трудно сделать. Но я считаю, что сейчас есть еще возможности для улучшения ситуации, есть еще пространство для маневра в рамках Минских договоренностей. И если только это провалится, тогда будут открыты другие двери», — подчеркнул эксперт.Напомним, что на сайте журналисты состоялась он-лайн конференция «Опыт Южного Тироля в урегулировании конфликтов через территориальную автономию и права меньшинств». Он-лайн конференция доступна по ссылке — http://conference.cxid.infoДанное мероприятие состоялось благодаря поддержке Центра по Гуманитарному Диалогу (Centre for Humanitarian Dialogue).На вопросы луганчан будет отвечал доктор философии Франческо Палермо, профессор Университета Вероны, руководитель Института сравнительного федерализма (Больцано), бывший глава консультативного комитета рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.Франческо итальянец, но живет в немецкоговорящем регионе Италии — Южный Тироль. Он рассказал о конфликте в этом регионе, который длился более ста лет. Но самое главное, что профессор Палермо рассказал, как жители региона смогли завершить этот конфликт, нашли пути примирения и дальнейшего совместного мирного проживания. Политика - 17 февраля 2020 102

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