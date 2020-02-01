Обращение главы ЛНР по случаю пятой годовщины окончания Чернухино-Дебальцевской операции

Уважаемые соотечественники!Февраль 2015 года ознаменован победой вооруженных сил ЛНР и ДНР в Чернухино-Дебальцевской операции. Этот самый масштабный эпизод в войне стал переломным моментом в сражениях за освобождение наших населенных пунктов от фашистской чумы. Победа в битве далась нелегко – каждый метр земли пропитан кровью солдат и мирных жителей, но благодаря слаженной совместно с вооруженными силами ДНР операции нам удалось преодолеть силы противника.Освобождение Чернухино и Дебальцево стало ярким примером крепости духа, единства и веры нашего народа. В войне, которую развязала против нас Украина, мы встали единым щитом и до сих пор достойно противостоим украинским нацистам.Всем защитникам Отечества – от военнослужащего Народной милиции ЛНР до простого рабочего – низкий поклон и слова признательности за героизм и самопожертвование! Вечная память погибшим!Киевская власть в попытках сломить Донбасс не учитывает самого главного: мы не отдадим своей земли фашисткой Украине, не будем мириться с предательством памяти наших героических предков и никогда не сможем считать своим государство, в котором властьимущие, пренебрегая всеми моральными принципами, отдают приказы стрелять по мирному населению Донбасса! Причастным к этим преступным деяниям обязательно придется ответить по всей строгости закона.Глава ЛНРЛеонид Пасечник18 февраля — Луганск