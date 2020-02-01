Обращение председателя Правительства ЛНР по случаю Дня окончания Дебальцевской операции

Дорогие соотечественники!Сегодня мы отмечаем пятую годовщину Чернухино-Дебальцевской операции, в результате которой объединенные вооруженные силы ЛНР и ДНР замкнули "Дебальцевский котел", освободив нашу землю от неонацистских карателей.Бои под Дебальцево по праву можно назвать одними из самых масштабных, самых ожесточенных и судьбоносных. Победа в них досталась дорогой ценой и стала возможной благодаря силе духа, отваге и храбрости защитников двух братских Республик.Низкий поклон всем участникам этой героической освободительной операции, не дрогнувшим перед лицом сильного противника и проявившим беспримерную стойкость и мужество. Подвиг этих людей навсегда останется в памяти народа.Вечная слава и благодарность всем бесстрашным героям, кто заплатил за нашу свободу наивысшую цену – отдал свою жизнь во имя мира и спокойствия своей Родины.Светлая память всем павшим!Крепкого здоровья, благополучия, добра и мира всем живым!Председатель ПравительстваЛуганской Народной РеспубликиСергей Козлов18 февраля — Луганск