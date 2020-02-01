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Обращение председателя Правительства ЛНР по случаю Дня окончания Дебальцевской операции

Sergey Сегодня, 07:150Новости
Обращение председателя Правительства ЛНР по случаю Дня окончания Дебальцевской операции


Дорогие соотечественники!
Сегодня мы отмечаем пятую годовщину Чернухино-Дебальцевской операции, в результате которой объединенные вооруженные силы ЛНР и ДНР замкнули "Дебальцевский котел", освободив нашу землю от неонацистских карателей.
Бои под Дебальцево по праву можно назвать одними из самых масштабных, самых ожесточенных и судьбоносных. Победа в них досталась дорогой ценой и стала возможной благодаря силе духа, отваге и храбрости защитников двух братских Республик.
Низкий поклон всем участникам этой героической освободительной операции, не дрогнувшим перед лицом сильного противника и проявившим беспримерную стойкость и мужество. Подвиг этих людей навсегда останется в памяти народа.
Вечная слава и благодарность всем бесстрашным героям, кто заплатил за нашу свободу наивысшую цену – отдал свою жизнь во имя мира и спокойствия своей Родины.
Светлая память всем павшим!
Крепкого здоровья, благополучия, добра и мира всем живым!
Председатель Правительства
Луганской Народной Республики
Сергей Козлов
18 февраля — Луганск

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