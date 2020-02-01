Мнение: Почему в России стало лучше, чем в Италии

Чем Россия лучше Италии? Объясняет аргентинский футболист Эмилиано Ригони, недавно вернувшийся в петербургский «Зенит» из аренды на Апеннинах.«Если мне в России нужно, чтоб подключили электричество... установили телевизор, то это делается максимум за три дня, а то и быстрее. В Италии мне надо было провести интернет дома, и я ждал две или даже три недели, чтобы это сделали», – говорит спортсмен в опубликованном в понедельник интервью «Спорт-Экспрессу».«Плюс – вопрос пунктуальности. В России я не сталкивался с тем, чтобы транспорт выбивался из графика. В Италии это нормально. Еще один пример: у меня есть помощник в России, был такой и в Италии. Если что-то требуется в России, я сообщаю об этом помощнику, и моя просьба, как правило, моментально выполняется. В Италии я что-то просил, потом весь день напоминал – и где-то через неделю получил то, о чем просил», – добавил футболист.Ригони не первый, кто это отмечает. Мы в России и правда стараемся проходить разные уровни столкновения с реальностью как можно быстрее. Кого из нас не бесит минутная задержка в очереди в супермаркете? Меня лично всегда бесит ужасно! Еще основатель Top Gear Джереми Кларксон сетовал – мол, невежливые русские постоянно куда-то торопятся, никаких тебе смол-токов с кассиром о погоде-природе.Иногда приходится слышать, что, мол, у нас нет гражданского общества. Реальность же такова, что гражданское общество у нас есть, причем весьма влиятельное. Тот факт, что любые сервисы (и коммерческие, и государственные) у нас работают довольно быстро – это, очевидно, результат наших общих усилий.Любая задержка в делах, важных или не очень, воспринимается нами болезненно. Курьер не явился вовремя, официант долго не идет – получай, компания, негативный отзыв во всех соцсетях, на форумах и на специальных сервисах.Даже наше районное отделение «Почты России» в последние пару лет заработало довольно хорошо – так, что я уже забыл, когда последний раз там скандалил или томился в очереди. Разумеется, в этом смысле проблем в стране по-прежнему масса, но темп взят правильный, так что в ближайшие годы, уверен, мы – гражданское общество – заставим все службы работать как надо. Как надо нам.После многолетней войны с бюрократической глыбой («у меня обед») удалось поменять и ее. Теперь есть система одного окна, МФЦ, портал «Госуслуги». Сопротивление волоките тоже было своего рода социальным протестом, одним из самых масштабных в стране, и обществу удалось эту систему переломить.Вы скажете, что облегчить жизнь помог технический прогресс? Разумеется. Но прочим европейским странам этот прогресс не очень-то помог. В Италии и Франции поезда ходят черт-те как. Да и в Германии не лучше. Службы доставки в Европе – боль и унижение (там ты подстраиваешься под график курьера, а не наоборот). Столкновение с бюрократами и зарегламентированность жизни вообще оборачивается безысходностью и тоской (попробуйте-ка снять квартиру в Германии, но лучше даже не пробуйте). Что говорить, если банальная уже для нас технология NFC во многих цивилизованных странах не работает – туристические сайты пестрят записями гордых россов о том, как те шокировали европейских кассиров-аборигенов оплатой с помощью телефона.Вот я с тех пор, как подключил возможность оплаты через телефон, теперь каждый раз страдаю, если по каким-то причинам изредка приходится доставать из кошелька обычный пластик или, не дай бог, наличные. Это так долго, так неудобно! Бедные граждане отдельных стран ЕС, как же они там мучаются.И еще пара слов о транспорте. В столице есть подземка, где поезда если ходят реже чем раз в две минуты – уже ЧП. В российских городах, где нет метро, к вящей горечи урбанистов отказываются от троллейбусов, трамваев, больших автобусов в пользу мелких маршруток. Да, вероятно, это происходит банально потому, что властям невыгодно держать махины электротранспорта на балансе. Но и большинству горожан флегматичные великаны городских дорог не нужны – потому что маршрутки быстрые, юркие, драйвовые, как раз подходят нашему национальному характеру. Я жил некоторое время в таком областном центре, знаю, о чем говорю. Ульяновская маршрутка, в отличие от трамвая, не только доставляла тебя из любой точки города в любую точку города за минуты, но и наполняла бодростью и адреналином на весь день!…И вот мы такие постоянно торопимся, бежим, летим, бах, прыг, скок – чтобы что?Да чтобы оставалось побольше времени на прокрастинацию, конечно! У кого телевизор под пивко, у кого ютубчик, у кого компьютерные игры. А можно просто лежать на диване и рассматривать потолок. И грустить.Нет прощения тому, кто попробует украсть у нас хотя бы минуту от этого святого для каждого нашего человека занятия!Николай Гурьяно