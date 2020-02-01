Освобождение Дебальцево. Полковник МВД ЛНР: "Наша задача была защитить мирных жителей"

В пятую годовщину завершения Дебальцевско-Чернухинской операции воспоминаниями о тех событиях c ЛИЦ поделился заместитель начальника управления уголовного розыска МВД ЛНР полковник полиции Роман Тутов.Он отметил, что многие сотрудники полиции ЛНР участвовали непосредственно в боевых действиях Дебальцевско-Чернухинской операции. Однако основной задачей правоохранителей было оказание помощи жителям, невольно попавшим в самый эпицентр боев.ПОД ОГНЕМ"В Чернухино оставалось много гражданского населения, и нужно было оказать им помощь в эвакуации, в продовольствии, в воде. Наша задача была защита гражданского населения и охрана общественного порядка на данной территории, - рассказал полковник. - Однако так получилось, что по прибытии в Чернухино, как только мы спешились с танков, сразу пошел пулеметный и автоматный огонь в нашу сторону".Тутов отметил, что в боях за Чернухино участвовали сотрудники самых разных подразделений и служб МВД, от спецназовцев до обычных участковых."По мере продвижения вглубь Чернухино мы были накрыты сильным минометным огнем, после чего решили остаться на месте и сосредоточиться по жилым домам", - рассказал замначальника управления.БОРЩ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯОн сообщил, что сотрудники МВД Республики под непрекращающимся огнем со стороны киевских силовиков продолжали обходить уцелевшие дома, уговаривая хозяев эвакуироваться."Запомнился один случай. В одном доме жила бабушка. В этот день у нее был день рождения, и она из всех продуктов, которые у нее остались, сварила борщ и накормила нас. В это же время вокруг стреляли из автоматов, пулеметов, подствольных гранатометов, с чего только не стреляли, - поделился историей участник операции. - Бабушка никак не хотела эвакуироваться, но мы ее уговорили, она согласилась и была эвакуирована тогда в Зоринск".МОРАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВООн отметил, что во время боев было очевидно численное и техническое превосходство со стороны ВСУ, но моральное-психологическое превосходство было полностью на стороне защитников ЛНР."Нам помогло самое главное - это поддержка нашего руководства (Республики и МВД ЛНР), наш моральный дух и, самое главное, то, что мы находились на своей земле. Это подтверждает еще тот факт, что, когда нужно было ехать (в зону боевых действий), то отказников (среди сотрудников МВД ЛНР) не было. Все поехали и выполнили свой долг", - сказал Тутов.Он рассказал, что сотрудники МВД, участвовавшие в Дебальцевско-Чернухинской операции, ежегодно навещают могилы своих боевых товарищей, погибших в ходе боев зимой 2015 года. Также МВД Республики старается оказывать помощь семьям погибших полицейских.Полковник полиции отметил, что сегодня в случае необходимости сотрудники МВД вновь готовы встать на защиту жителей Республики от возможной новой агрессии со стороны киевских силовиков."Я думаю все будет хорошо, потому что наш боевой генерал (министр МВД ЛНР) Игорь Александрович (Корнет) сделал все для того, чтобы мы могли грамотно обучиться тактике действий, грамотно, сплоченно действовать в боевой обстановке", - добавил он.***Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.18 февраля — Луганск