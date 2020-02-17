Донбасс. Оперативная лента военных событий 18.02.2020
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- Лента военных событий в Новороссии за 17.02.2020
09:00 Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.
Отвечая на вопрос участников программы "Свобода слова" о том, идет ли речь о совместном с ЛНР и ДНР патрулировании границы с Россией в Донбассе, Аваков заявил: "Нет, не идет".
При этом он объяснил, что Зеленский говорил о хорватском опыте патрулирования совместными группами полицейских с участием ОБСЕ.
"Это говорилось в рамках переговоров в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия – ред.), когда наши коллеги предлагают посмотреть какие-то компромиссные варианты. Украинская сторона это не рассматривала ни тогда, ни сейчас. Мы рассматриваем, возможно, поэтапный выход на границу… возможно, будем занимать в этот день такой-то участок, потом другой… но о совместном контроле границы речь не идет. Контроль либо есть, либо нет", — подчеркнул Аваков.
По словам главы МВД Украины, возможно совместное патрулирование территории Донбасса украинскими полицейскими с представителями местных общин.
"Уважая переходный период и страхи территориальных общин, мы готовы допустить к совместному патрулированию людей, которых делегируют эти общины. Люди, которые замешаны в преступлениях, те, кто стреляли в наших солдат, те, кто отбирали, и так далее, они не будут участвовать в такого рода группах – это наша принципиальная позиция", — сказал Аваков.
Также он отметил, что патрулировать Донбасс будут вооруженные украинские полицейские.
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