Донбасс. Оперативная лента военных событий 18.02.2020

"Это говорилось в рамках переговоров в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия – ред.), когда наши коллеги предлагают посмотреть какие-то компромиссные варианты. Украинская сторона это не рассматривала ни тогда, ни сейчас. Мы рассматриваем, возможно, поэтапный выход на границу… возможно, будем занимать в этот день такой-то участок, потом другой… но о совместном контроле границы речь не идет. Контроль либо есть, либо нет", — подчеркнул Аваков.

"Уважая переходный период и страхи территориальных общин, мы готовы допустить к совместному патрулированию людей, которых делегируют эти общины. Люди, которые замешаны в преступлениях, те, кто стреляли в наших солдат, те, кто отбирали, и так далее, они не будут участвовать в такого рода группах – это наша принципиальная позиция", — сказал Аваков.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 17.02.202009:00Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.Отвечая на вопрос участников программы "Свобода слова" о том, идет ли речь о совместном с ЛНР и ДНР патрулировании границы с Россией в Донбассе, Аваков заявил: "Нет, не идет".При этом он объяснил, что Зеленский говорил о хорватском опыте патрулирования совместными группами полицейских с участием ОБСЕ.По словам главы МВД Украины, возможно совместное патрулирование территории Донбасса украинскими полицейскими с представителями местных общин.Также он отметил, что патрулировать Донбасс будут вооруженные украинские полицейские.