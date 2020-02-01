18 февраля работа КПВВ «Марьинка» будет временно приостановлена
К сведению граждан — сегодня в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей.
Поэтому, по решению командующего Объединенных сил, 18 февраля в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» пропуск граждан и транспортных средств осуществляться не будет.
Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ.
Государственная пограничная служба Украины советует гражданам при планировании поездок учитывать указанную информацию и для быстрого пересечения линии разграничения выбирать ближайшие к КПВВ «Марьинка» контрольные пункты, в частности КПВВ «Новотроицкое». Новости Региона - Сегодня, 09:33 23
Поэтому, по решению командующего Объединенных сил, 18 февраля в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» пропуск граждан и транспортных средств осуществляться не будет.
Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ.
Государственная пограничная служба Украины советует гражданам при планировании поездок учитывать указанную информацию и для быстрого пересечения линии разграничения выбирать ближайшие к КПВВ «Марьинка» контрольные пункты, в частности КПВВ «Новотроицкое». Новости Региона - Сегодня, 09:33 23
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