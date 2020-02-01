«Перемирие» слышно со всех сторон. На линии соприкосновения обострелы из тяжелого
На линии соприкосновения на Луганщине усилились обстрелы.
Как пишут в сети местные жители «слышим тяжелое еще с ночи».
Жители Луганска пишут:
«За ночь слышно было несколько раз серьезных бахов. Прямо как в 15 году».
«Юбилейный. Было ночью нехило слышно Бахмутку. Под утро даже балкон вздрагивал.»
«Брянка и Кировск в ахуе. Говорят такого с 15 года не было».
«Алчевск. Сейчас сильно бахает. Как будто грады»
Жители Северодонецка пишут:
«С 5 утра подготовка к весеннему дождю. Гремит»
«Входящие и исходящие с обеих сторон»
«Сильные обстрелы район Новотошковки. Люди в 6 утра звонили, что сидят в подвалах»
«Залетел снаряд в сам поселок Новотошковка. Подробностей нет»
Новости Региона - Сегодня, 09:10 37
Как пишут в сети местные жители «слышим тяжелое еще с ночи».
Жители Луганска пишут:
«За ночь слышно было несколько раз серьезных бахов. Прямо как в 15 году».
«Юбилейный. Было ночью нехило слышно Бахмутку. Под утро даже балкон вздрагивал.»
«Брянка и Кировск в ахуе. Говорят такого с 15 года не было».
«Алчевск. Сейчас сильно бахает. Как будто грады»
Жители Северодонецка пишут:
«С 5 утра подготовка к весеннему дождю. Гремит»
«Входящие и исходящие с обеих сторон»
«Сильные обстрелы район Новотошковки. Люди в 6 утра звонили, что сидят в подвалах»
«Залетел снаряд в сам поселок Новотошковка. Подробностей нет»
Новости Региона - Сегодня, 09:10 37
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