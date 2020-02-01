«Перемирие» слышно со всех сторон. На линии соприкосновения обострелы из тяжелого



Как пишут в сети местные жители «слышим тяжелое еще с ночи».

Жители Луганска пишут:

«За ночь слышно было несколько раз серьезных бахов. Прямо как в 15 году».

«Юбилейный. Было ночью нехило слышно Бахмутку. Под утро даже балкон вздрагивал.»

«Брянка и Кировск в ахуе. Говорят такого с 15 года не было».

«Алчевск. Сейчас сильно бахает. Как будто грады»

Жители Северодонецка пишут:

«С 5 утра подготовка к весеннему дождю. Гремит»

«Входящие и исходящие с обеих сторон»

«Сильные обстрелы район Новотошковки. Люди в 6 утра звонили, что сидят в подвалах»

«Залетел снаряд в сам поселок Новотошковка. Подробностей нет»

Новости Региона - Сегодня, 09:10 37 На линии соприкосновения на Луганщине усилились обстрелы.Как пишут в сети местные жители «слышим тяжелое еще с ночи».Жители Луганска пишут:«За ночь слышно было несколько раз серьезных бахов. Прямо как в 15 году».«Юбилейный. Было ночью нехило слышно Бахмутку. Под утро даже балкон вздрагивал.»«Брянка и Кировск в ахуе. Говорят такого с 15 года не было».«Алчевск. Сейчас сильно бахает. Как будто грады»Жители Северодонецка пишут:«С 5 утра подготовка к весеннему дождю. Гремит»«Входящие и исходящие с обеих сторон»«Сильные обстрелы район Новотошковки. Люди в 6 утра звонили, что сидят в подвалах»«Залетел снаряд в сам поселок Новотошковка. Подробностей нет»Новости Региона - Сегодня, 09:10 37

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