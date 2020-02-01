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Жители Луганска не понимают, кого из них посадят, когда придет Украина

bot Сегодня, 09:4512Новости
Жители Луганска не понимают, кого из них посадят, когда придет Украина
Украина должна четко определить, кто из жителей Донецка и Луганска согласно закону, будет привлечен к уголовной ответственности после возвращения под контроль правительства, а кто — не будет наказан.
Такое мнение высказала экс-омбудсвумен Украины Валерия Лутковская, которая до 11 февраля представляла Украину в гуманитарной подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
В эфире телеканала «НАШ» Лутковская рассказала, что в кулуарах на минской площадке ей задавали вопросы представители группировок «Л-ДНР» — они интересовались о своей судьбе после реинтеграции Донбасса.
«Людям, которые находятся на неподконтрольной территории, надо понимать правила игры. Они должны четко понимать, что человек, который всю жизнь делал маникюр и готовил мороженое, он как готовил это мороженое при оккупантах, так и при украинском контроле будет и дальше абсолютно безнаказанно готовить это же мороженое. Не будет на него распространяться статья о финансировании терроризма даже в случае, если он платил налоги на неподконтрольной территории», — высказалась Лутковская.
По ее мнению, такого понимания среди жителей неподконтрольных территорий пока нет.
Комментируя вопрос журналиста об амнистии, экс-омбудсвумен высказала мнение, что у нынешней власти должно быть достаточно политической воли и силы, чтобы решить эту ситуацию.
«Решение вопроса может иметь политические плюсы и минусы. Далеко не все готовы взять на себя ответственность. Прошлая власть была не готова», — сказала Лутковская. Новости Украины - Сегодня, 09:03 273

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