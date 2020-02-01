Жители Луганска не понимают, кого из них посадят, когда придет Украина

Украина должна четко определить, кто из жителей Донецка и Луганска согласно закону, будет привлечен к уголовной ответственности после возвращения под контроль правительства, а кто — не будет наказан.

Такое мнение высказала экс-омбудсвумен Украины Валерия Лутковская, которая до 11 февраля представляла Украину в гуманитарной подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В эфире телеканала «НАШ» Лутковская рассказала, что в кулуарах на минской площадке ей задавали вопросы представители группировок «Л-ДНР» — они интересовались о своей судьбе после реинтеграции Донбасса.

«Людям, которые находятся на неподконтрольной территории, надо понимать правила игры. Они должны четко понимать, что человек, который всю жизнь делал маникюр и готовил мороженое, он как готовил это мороженое при оккупантах, так и при украинском контроле будет и дальше абсолютно безнаказанно готовить это же мороженое. Не будет на него распространяться статья о финансировании терроризма даже в случае, если он платил налоги на неподконтрольной территории», — высказалась Лутковская.

По ее мнению, такого понимания среди жителей неподконтрольных территорий пока нет.

Комментируя вопрос журналиста об амнистии, экс-омбудсвумен высказала мнение, что у нынешней власти должно быть достаточно политической воли и силы, чтобы решить эту ситуацию.

«Решение вопроса может иметь политические плюсы и минусы. Далеко не все готовы взять на себя ответственность. Прошлая власть была не готова», — сказала Лутковская. Новости Украины - Сегодня, 09:03 273