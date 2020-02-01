Иван Ургант назвал своего отца одним из самых крутых прожигателей жизни

Слова Андрея Урганта про пенсию прокомментировал его сын Иван. Телеведущий пошутил по поводу того, что отец способен потратить пенсионные начисления всего за сутки.Ранее известный российский актер Андрей Ургант признался, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей, но он не замечает ее, потому что такую сумму якобы тратит за день. Информацией об этом поделился портал Teleprogramma.pro.Ведущий «Вечернего Урганта» заявил, что счастлив за своего отца, потому что тот вошел в тройку самых крутых прожигателей жизни пенсионного возраста вместе с Миком Джаггером и Хью Хефнером.Размеры своей пенсии ранее назвали Юрий Лоза, Евгений Петросян и Лев Лещенко. По словам Лещенко, он как пенсионер получает больше остальных, ибо имеет надбавки за награды.Денис Давыдо