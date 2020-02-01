Украинская ДРГ понесла потери при попытке прорваться у Голубовского – Народная милиция

Украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям Народной милиции ЛНР в районе Голубовского. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что сегодня вооруженные формирования Украины предприняли очередную попытку по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения.

"Так, рано утром, в районе 06.00 диверсионная группа противника в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций наших защитников в районе населенного пункта Голубовское. Наши наблюдатели своевременно выявили движение противника и продолжали наблюдение за дальнейшими его действиями", - сообщил Осадчий.

"При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибло и трех ранено", - уточнил он.

Ранее сегодня в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 февраля — Луганск