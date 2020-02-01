Освобождение Дебальцево. Полковник полиции: "Мы понимали, за что боремся, и потому победили"

В пятую годовщину завершения Дебальцевско-Чернухинской операции воспоминаниями о тех событиях c ЛИЦ поделился начальник управления уголовного розыска МВД ЛНР полковник полиции Алексей Череповский.ЗАЩИТИЛИ ПОДВИГ ДЕДОВОн рассказал, что сотрудники МВД Республики ехали в зону боевых действий добровольно и с большим моральным подъемом, так как осознавали всю важность победы в той военной операции."Каждый сотрудник МВД ЛНР под руководством нашего боевого генерала (министра внутренних дел Игоря Корнета) встал в один строй, и все откликнулись на призыв, вспомнив наших отцов и прадедов, дедушек, бабушек, и все пошли защищать свою землю от украинских захватчиков", - вспоминает полковник."При входе в поселок (Чернухино) сразу было понятно, что материально-техническое состояние наших врагов было намного сильнее чем у нас, но у нас было понимание, что мы бьемся за свою землю, за свой язык, за свое право на существование, за то, что мы защищаем подвиг наших дедов. Это все дало нам возможность победить и не позволяло отступать", - подчеркнул Череповский.ОДНА КОМАНДАОн отметил, что участие в Дебальцевско-Чернухинской операции сильно сплотило коллектив Министерства внутренних дел."Ничто так не сближает, как беда, и все подразделения, которые там были на тот момент, стали плечом к плечу, как братья, и начали воевать. Не было недопонимания, была одна единая команда с одним единым руководством и впереди было только одно – победа", - сказал полковник.Череповский отметил, что после успешного завершения боевой операции все ее участники, в том числе сотрудники МВД, вздохнули с большим облегчением, осознавая, что самое тяжелое уже позади.***Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.18 февраля — Луганск