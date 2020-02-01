Территория ЛНР подверглась обстрелу из тяжелого вооружения. Имеются повреждения

Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, вооруженные формирования Украины продолжают грубо нарушать действующий режим прекращения огня.Сегодня 18 февраля 2020 года в период с 06.00 до 09.00 часов утра зафиксировано 7 нарушений режима прекращения с направления подконтрольных вооруженным формированиям Украины населенных пунктов: Кряковка, Крымское, Новотошковское, Орехово по территории Луганской Народной Республики в направлении населенных пунктов: Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское с применением тяжелого вооружения (крупнокалиберная артиллерия и минометов), в результате данных обстрелов зафиксированы множественные повреждения гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Кировск, Донецкий.Информация о жертвах среди гражданского населения не поступала.Более подробная информация уточняется.