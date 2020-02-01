На Украине потребовали принять В«закон о коллаборантахВ»

«Перед тем, как пройдут выборы [на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса], перед тем как мы возьмем контроль над территорией, должен быть решен ряд принципиальных вопросов, в том числе должен быть принят «закон о коллаборантах», – сказал он в эфире ICTV.

«Кое-кто говорит, что это закон об амнистии, а я говорю, что это закон о коллаборантах, который нужно принять. Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков», – пояснил он.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что до проведения местных выборов в Донбассе Верховная рада должна принять «закон о коллаборантах».«Закон о коллаборантах» предполагает, что жители Донбасса, которые выполняли социально значимые функции, не будут привлечены к уголовной ответственности.При этом, по словам Авакова, в отношении тех, кто «на временно оккупированных территориях выполнял репрессивную функцию, участвовал в свержении власти насильственным путем, участвовал в убийствах, необходимо применять уголовное преследование».Очередные обещания украинской власти. Но почему-то не верю в то, что врачей, которые лечили и лечат раненных ополченцев и членов их семей, учителей, которые так или иначе воспитывают патриотизм и любовь к земле Донбассе у детей ЛДНР, мелких клерков, участвующих в референдуме, освободят от ответственности. Как показывает время, верить в любовь нынешней украинской власти к рядовым жителям Донбасса нельзя. При прочтении обещаний Авакова в памяти всплыли слова украинского деятеля Бориса Филатова: «Обещайте этим тварям все что угодно, а вешать мы их будем потом». Вот оно искреннее отношение киевских властей к тем, кто живет сегодня в донбасских Республиках.