Дома в Кировске, Донецком и Голубовском повреждены при обстреле со стороны ВСУ – мэрия

Дома в Кировске и входящих в его состав поселках Донецкий и Голубовское получили повреждения в ходе массированного обстрела со стороны ВСУ. Об этом ЛИЦ сообщили в отделе внутренней политики администрации города.

"Обстрелы начались приблизительно с 6.00 утра. Под огонь попали четыре населенных пункта (относящихся к Кировску): Кировск, Донецкий, Голубовское и Березовское", - говорится в сообщении.

"На данный момент известно о следующих повреждениях: в поселке Донецкий по улице Шевченко, дом 35 – попадание во двор; улица Чапаева, дом 7, квартира 2 – снаряд угодил в крышу. Также зафиксированы повреждения в квартале 30 лет Победы, дом 5 и улица Фурманова, дом 8", - сообщили в управлении внутренней политики.

"В поселке Голубовское по улице Совхозная, дом 22, квартира 13 - прямое попадание в квартиру; также горит жилой дом по улице Пржевальского, 21", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что на данный момент известно о повреждениях в результате обстрела окраин Кировска, поступает информация об обстреле села Березовское, информация о последствиях обстрела уточняется.

"Люди сидят по домам, все напуганы, школы пустые, обстрелы еще не прекратились, периодически слышны разрывы. Поэтому информация пока предварительная", - сообщили в администрации.

Ранее сегодня в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 февраля — Луганск