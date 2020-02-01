Народная милиция сбила БПЛА, с помощью которого ВСУ корректировали огонь по территории ЛНР

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по населенным пунктам Республики. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Сегодня украинские силовики нанесли массированный артиллерийский удар с применением 82-мм и 120-мм минометов, артиллерии калибра 122 мм и 152 мм по районам населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое.

"В период обстрела отмечено активное применение противником беспилотной летательной авиации", – проинформировал Осадчий.

"Нашими подразделениями ПВО был сбит один БПЛА противника, корректирующий огонь по населенным пунктам Республики", – проинформировал он, добавив, что информация о разрушениях и пострадавших среди мирных жителей уточняется.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 февраля — Луганск