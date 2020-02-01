ВСУ нанесли удар по ЛНР с целью эвакуировать погибших диверсантов – Народная милиция

Киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов, которые пытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе поселка Голубовское. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее в Народной милиции сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

"С целью эвакуации убитых и раненных с места подрыва командованием 93-й бригады был отдано указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам Республики", - заявил он.

"Украинские каратели нанесли массированный артиллерийский удар с применением 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм и 152-мм артиллерии по районам населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое. Боевики 93-й бригады ВСУ под командованием (полковника Дмитрия) Брыжинского выпустили по территории республики более 50 снарядов и мин", - проинформировал Осадчий.

Он отметил, что зафиксированы разрушения среди гражданской инфраструктуры, однако экстренные службы не могут подъехать к местам разрушений.

"Мирные жители вынуждены укрываться в подвалах своих домов", - добавил он.

Ранее сегодня в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 февраля — Луганск