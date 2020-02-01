Уже почти час на линии разграничения тишина — жители Новотошковки



Об этом по телефону сообщают местные жители н.п. Новотошковка.

По их словам обстрелы начались около 5 утра.

«Работало тяжелое, мы сидели в укрытиях. Входящие и исходящие пакетами. Около 10 утра установилось затишье. Потихоньку высовываемся», — рассказал один из жителей.

Так же, они рассказали, что в Крымском и Орехово горит стерня — много дыма. Говорят, также что повреждены несколько опор ЛЭП, но не было слышно в каком именно районе, — связь плохая, а потом вообще «легла».

Новости Региона - Сегодня, 11:48 268 В районе 10 часов утра на линии разграничения установилась тишина.Об этом по телефону сообщают местные жители н.п. Новотошковка.По их словам обстрелы начались около 5 утра.«Работало тяжелое, мы сидели в укрытиях. Входящие и исходящие пакетами. Около 10 утра установилось затишье. Потихоньку высовываемся», — рассказал один из жителей.Так же, они рассказали, что в Крымском и Орехово горит стерня — много дыма. Говорят, также что повреждены несколько опор ЛЭП, но не было слышно в каком именно районе, — связь плохая, а потом вообще «легла».Новости Региона - Сегодня, 11:48 268

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