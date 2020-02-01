Более 60 экипажей отправились в автопробег, посвященный годовщине освобождения Дебальцево (ФОТО)

Более 60 экипажей отправились из Луганска в автопробег, посвященный пятилетию победы вооруженных сил ЛНР и ДНР в Чернухино-Дебальцевской операции. Об этом сообщил координатор проекта "Дружина" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Филипп Кобцев.

"Наша автоколонна отправляется в пробег, посвященный знаменательной годовщине победы в Чернухино-Дебальцевской операции. В автопробеге принимают участие более 60 экипажей в составе активистов общественного движения "Мир Луганщине", представителей Народного совета и Правительства, также есть гости из Донецкой Народной Республики", - рассказал Кобцев.

Он отметил, что по пути к автопробегу будут присоединяться участники из других населенных пунктов

"В Чернухино мы возложим цветы к памятному знаку и такой же торжественной колонной вернемся обратно", - добавил общественник.

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Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.

18 февраля — Луганск