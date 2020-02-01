Под обстрел попали Кировск, Донецкое и Голубовское. Повреждены жилые дома
Дома в Кировске, Донецком и Голубовском повреждены при обстреле — сообщает мэрия Кировска. Других подробностей там не сообщают.
Говорят о прилетах в Кировске на проспект Семашко, а так же район Ветошки. Несколько прилетов было в районе терриконов шахты «Бажановская».
Наблюдаются перебои со связью и электричеством (скачет электричество).
Телеграм-каналы из Луганска говорят, о прилетах более 50 снарядов и мин, в том числе от 82-мм, 120-мм минометов и 122-мм 152-мм снарядов. Летело с 6 до 9 утра (по московскому времени) со стороны Кряковки, Крымского, Новотошковского, Орехово. Новости Региона - Сегодня, 12:14 309
Говорят о прилетах в Кировске на проспект Семашко, а так же район Ветошки. Несколько прилетов было в районе терриконов шахты «Бажановская».
Наблюдаются перебои со связью и электричеством (скачет электричество).
Телеграм-каналы из Луганска говорят, о прилетах более 50 снарядов и мин, в том числе от 82-мм, 120-мм минометов и 122-мм 152-мм снарядов. Летело с 6 до 9 утра (по московскому времени) со стороны Кряковки, Крымского, Новотошковского, Орехово. Новости Региона - Сегодня, 12:14 309
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