Глава ЛНР вручил медали участникам Дебальцевско-Чернухинской операции (ФОТО)
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Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе торжественного собрания в Луганской академической филармонии, посвященного пятилетию освобождения Дебальцево, вручил медали участникам Дебальцевско-Чернухинской операции. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Мероприятия открыла театрализованная постановка артистов филармонии, в которой они при помощи стихов и песен воспели подвиг и самоотверженность защитников Донбасса.
Участники собрания – представители властей ЛНР, военнослужащие Республик Донбасса, сотрудники силовых ведомств – почтили минутой молчания павших освободителей Дебальцево.
После в зал учреждения культуры рота почетного караула внесла флаги ЛНР и ДНР.
"Ценой невероятных усилий, благодаря исключительному мужеству и сплоченности вооруженных подразделений ЛНР и ДНР противник был выбит со стратегически важного плацдарма. Эта историческая победа добыта вашими потом и кровью, кровью героев, которые не побоялись пожертвовать своей жизнью во имя свободы и независимости", - обратился Пасечник к участникам собрания.
Он подчеркнул, что жители Республики не забудут тех, кто пал на поле боя, а потомки будут помнить, что жертвы народа Донбасса не были напрасны.
Глава ЛНР высказал слова глубокой признательности участникам Дебальцевско-Чернухинской операции за ратную службу, смелость, самоотдачу, за верность долгу и своему Отечеству.
Пасечник вручил медали "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции" начальнику управления Народной милиции ДНР генерал-майору Денису Синенкову, министру внутренних дел ЛНР Игорю Корнету и военнослужащим Республик Донбасса.
"Боевые соединения ЛНР во взаимодействии с вооруженными силами ДНР благодаря единству разгромили противника, который готовился праздновать победу на наших землях. В 2015 году нам удалось выстоять под натиском свирепого врага, сообща одержав победу", - отметил в ответном слове командир комендантского полка Народной милиции ЛНР Сергей Грачев.
Он подчеркнул, что военнослужащие Республики продолжают честно служить идеалам ЛНР и оберегать мир и покой жителей.
"Народная милиция ЛНР – это гранитная мощь, сила, способная эффективно выполнять любые поставленные задачи. Мы стояли, стоим и будем стоять на защите интересов нашего народа!" – заверил Грачев.
В рамках мероприятия и позже в подразделениях оборонного ведомства ЛНР вручено порядка тысячи наград.
Завершилось собрание выносом флагов Республик Донбасс и корзин с цветами, которые сегодня будут возложены к памятному знаку в Чернухино.
Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.
18 февраля — Луганск
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