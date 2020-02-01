Глава ЛНР вручил медали участникам Дебальцевско-Чернухинской операции (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник в ходе торжественного собрания в Луганской академической филармонии, посвященного пятилетию освобождения Дебальцево, вручил медали участникам Дебальцевско-Чернухинской операции. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Мероприятия открыла театрализованная постановка артистов филармонии, в которой они при помощи стихов и песен воспели подвиг и самоотверженность защитников Донбасса.Участники собрания – представители властей ЛНР, военнослужащие Республик Донбасса, сотрудники силовых ведомств – почтили минутой молчания павших освободителей Дебальцево.После в зал учреждения культуры рота почетного караула внесла флаги ЛНР и ДНР."Ценой невероятных усилий, благодаря исключительному мужеству и сплоченности вооруженных подразделений ЛНР и ДНР противник был выбит со стратегически важного плацдарма. Эта историческая победа добыта вашими потом и кровью, кровью героев, которые не побоялись пожертвовать своей жизнью во имя свободы и независимости", - обратился Пасечник к участникам собрания.Он подчеркнул, что жители Республики не забудут тех, кто пал на поле боя, а потомки будут помнить, что жертвы народа Донбасса не были напрасны.Глава ЛНР высказал слова глубокой признательности участникам Дебальцевско-Чернухинской операции за ратную службу, смелость, самоотдачу, за верность долгу и своему Отечеству.Пасечник вручил медали "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции" начальнику управления Народной милиции ДНР генерал-майору Денису Синенкову, министру внутренних дел ЛНР Игорю Корнету и военнослужащим Республик Донбасса."Боевые соединения ЛНР во взаимодействии с вооруженными силами ДНР благодаря единству разгромили противника, который готовился праздновать победу на наших землях. В 2015 году нам удалось выстоять под натиском свирепого врага, сообща одержав победу", - отметил в ответном слове командир комендантского полка Народной милиции ЛНР Сергей Грачев.Он подчеркнул, что военнослужащие Республики продолжают честно служить идеалам ЛНР и оберегать мир и покой жителей."Народная милиция ЛНР – это гранитная мощь, сила, способная эффективно выполнять любые поставленные задачи. Мы стояли, стоим и будем стоять на защите интересов нашего народа!" – заверил Грачев.В рамках мероприятия и позже в подразделениях оборонного ведомства ЛНР вручено порядка тысячи наград.Завершилось собрание выносом флагов Республик Донбасс и корзин с цветами, которые сегодня будут возложены к памятному знаку в Чернухино.Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.18 февраля — Луганск