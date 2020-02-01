Освобождение Дебальцево. Офицер комендатуры: "Мы их просто разгромили!" (ФОТО)

В пятую годовщину завершения Дебальцевско-Чернухинской операции воспоминаниями о тех событиях c ЛИЦ делится бывший командир штурмовой группы комендантского полка Народной милиции ЛНР, подполковник запаса Александр Шапка.ВТОРАЯ РОДИНАРодился в Краснодарском крае, в Каневском районе, станице Привольной. В подростковом возрасте с родителями приехали в Донбасс. Отец пошел работать на шахту – сменил комбайн в поле на угольный в забое. Мама тоже на шахте работала, в банно-прачечном комбинате. Жили мы в Артемовске Перевальского района, ставшем для меня родным.Как и все советские мальчишки, попробовал все, вплоть до вязального, духового, музыкального и вокального кружков. Закончил школу, серьезно занимался боксом. Потом было ПТУ по специальности "газоэлектросварщик" и армия.ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНАЯ СЛУЖБАСначала в "учебку" попал, школа младших специалистов. Когда окончил отличником боевой и политической подготовки, то предложили поступить в любое высшее военное учебное заведение без экзаменов. Приехали мы в Саратов, в СВАУЛ, летное-вертолетное училище, однако, хоть я и прошел медкомиссию, из-за перебитой в боксе переносицы за штурвал мне было не сесть, а стать бортмехаником — это не мое, ушел дослуживать. Попал в ПДС (парашютно-десантная служба – все примечания ЛИЦ) в Оренбурге и Саратове.ОТ ПРОХОДКИ ДО ТОРГОВОЙ СЕТИОтслужил, пошел в шахту подземным горнорабочим. Отучился на проходчика, ушел в проходку. В 90-е начались задержки с зарплатой, забастовки, и я пошел служить по контракту. Войсковая часть 3025, внутренние войска при Перевальской 15-й колонии строгого режима. Отбыв три года контракта, стал ездить на заработки – ездил к себе на родину строить коттеджи "под ключ". Потом мы с женой открыли свой бизнес – купил двухкомнатную квартиру, вывел ее из жилого фонда и своими руками сделал абсолютно все переоборудование. Открыл магазин, жена занимается парфюмерией, бытовой химией. Потом второй, потом третий, и так до самой войны. Я был обеспеченный человек, все делал своими руками, ни разу не нанял ни одного рабочего.РУССКАЯ ВЕСНАК Русской весне присоединился с первых митингов, еще в апреле. Сюда, на митинг к СБУ, мы приехали нашей первой алчевско-перевальской группой. Начали строить верхнюю баррикаду, первую палатку поставили, с батюшкой (настоятелем луганского храма святых мучеников Гурия, Самона и Авива протоиереем Павлом Батарчуковым) познакомились. Заступали на смены, менялись.ПЕРВЫЕ БЛОКПОСТЫНачалась война, и наша группа решила строить первые блокпосты в Перевальском районе. Еще был жив мой первый командир, погибший позже под Попасной, "афганец" Александр Сокол. Вот он меня и назначил старшим блокпостов, а ведь их еще не было, нужно было возвести. Я начал ездить по предприятиям, по друзьям-бизнесменам. Кто давал кран, кто длинномер, свозили бетонные блоки. Всем миром, очень дружно. В каждом месте, даже на Алчевском меткомбинате, мне говорили: "Ребят, чем сможем – тем поможем". Давали все бесплатно и помогали грузить.В Перевальском районе я построил три блокпоста и поступила команда выехать в Кировск, там было одно из подразделений Алексея Мозгового. Взял 40 бойцов своих, выехали в Кировск.СТРОИТЕЛЬСТВО НАРОДНОЙ МИЛИЦИИУже 20 октября 2014 года, находясь в Кировске, мы подписали первые контракты с Народной милицией ЛНР, я был помощником военного коменданта Геннадия Ширко, героически погибшего на "Кресте" (стратегический блокпост украинских карателей в Чернухино).Мы стали строить армию. У нас в комендатуре все были подтянутые, чистые, каждый раз осмотры, разводы. Все должно быть по уставу. По жизни я веду здоровый образ жизни, и у меня в подразделении был сухой закон.ДОРОГА НА "ПТИЧНИК"К Дебальцевской операции мы, честно говоря, особо не были подготовлены. Поступил приказ вооружиться и прибыть в старую комендатуру в Луганск. Там нас разбили на две группы, покормили, быстро-быстро довели задачу. Пришло три "Урала", и нас отправили на базу Паши Дремова. Там мы немного поспали и с четырех ночи выдвинулись через Брянку в Зоринск. Нас построили, принял полковник Наиль Нараулин с позывным "Юстас", и мы выдвигаемся на "птичник" (территория Чернухинской птицефабрики).Прибыли туда мы 29 января. Были первой группой, даже еще не был обследован подвал. Подвал нашли после того, как мне осколком распахало куртку снизу доверху. Он встрял в стену – горячий еще, я его вытащил, замотал, хотел сохранить, но где там! Товарищу сбило каску, а она у нас была единственная на все подразделение. И то ее сбило, прошило прямо, повезло, что самого не задело.ПОЛЗТИ ПОД "ПЛЕТКОЙ"Нам поставили задачу через сад выйти на "Крест", дождаться технику ВСУ и отрезать. Мы ползли шесть часов, переползали через поле, "плетка" (снайперская винтовка Драгунова) по нам работала, снайпер стрелял, хорошо, туманчик был. Как сейчас помню, оторваться от снега и ползти, когда у тебя в голове: "Вот сейчас, готов?! Нет, не готов! Готов? Не готов!" Пуля свистит, ты ее слышишь, но надо ползти. Правда, у меня один боец отказался, сказал: "Григорьевич, у меня ноги подкашиваются". Мы никого не заставляли, говорю: "Давай, молись за нас". Когда мы вернулись, он говорит: "Григорьевич, был атеистом". Реально молился, у него рукописная была "Отче наш", он ее читал.РАЗВЕДКА БОЕММы ползли. Ребята отдали мне белый маскхалат. Ползли так, что у меня даже резинка на плавках была мокрая. В кармане лежало удостоверение, потом я его достал, а оно превратилось в кашу.Мы зашли в сад, расстреляли по противнику весь боекомплект и еле унесли ноги, потому что там оказался целый укрепрайон. Когда мы пришли, командующему доложили, что не было танков, как вы сказали, командующий улыбнулся и ответил: "Вы свою задачу выполнили. Будем считать, что это разведка боем". В этот раз обошлись без потерь.ОН УМЕР У МЕНЯ НА ГЛАЗАХИ ровно через сутки, на 31 января, на двух машинах, на танках мы пошли, ну, практически в лоб, на "Крест". Тут уже были у нас потери, погиб мой командир, мой друг Геннадий Семенович Ширко. Потом мой племянник родной, вытаскивая его, тянул за капюшон, дотянул практически до поворота, и погиб на моих глазах.Мы кинули их в "Джип", начали с Ванькой поваром выскакивать. На повороте меня расстреляли, и я улетел в кювет. Он умирает на заднем сидении. Ванька держит дырку у племянника в голове, а оттуда фонтан крови. А у меня истерика, я понимаю, что моя машина дальше не поедет, и никого больше нет. Я не знал, что сестре скажу, это же моя родная сестра, мой родной племянник, который со мной с 2014 года с палаточного городка у СБУ. Все время со мной был, смотрел на меня, шел за мной и тут у меня такая потеря. Подскочили ребята на пикапе. Они думали, что я просто улетел в кювет, когда увидели мое колесо, а там пулевые. Говорят: "Откуда?!" Я говорю: "Лупит с посадки". Они просто забрали тела и уехали в сторону Зоринска, там ждали "скорые".ТАМ БЫЛО ПРОСТО ЖУТКОИ вновь пошли на "Крест". Помимо сводного комендантского отряда, в этой операции участвовали и другие подразделения. Там у нас уже пошли потери, там уже было просто жутко. Жутко от того, что там по нам стреляли все. Мы уже находимся на "Кресте", и нет минуты, в которую просто не перебахивает вот этот "Крест". Оттуда гупает, по нам летит, и оттуда гупает, по нам летит. И "Градами" накрывали, и минами накрывали. Когда, наконец, зашли, первыми увидели трупы – потери "укроповские". Трупы, трупы, трупы. Молодой мальчишка лежал там, 19-летний, потом еще один парень убитый, выбритый какой-то, и только половина туловища. Там были по полтела битые-перебитые, в воде трупы лежали по всем окопам, куда мы ни заходили, везде трупы…БОРЩ В БЛИНДАЖЕВорвались в один блиндаж, а там борщ варится. Есть хотелось, но я его аккуратно вынес, и выкинул вместе с кастрюлей, чтоб даже запаха их тут не оставалось. Полная кастрюля была свежайшего, наваристого украинского борща.Первые мои слова были, когда мы зашли на "Крест": "Господи, дай нам бы такой укрепрайон, мы бы здесь атомную войну выдержали".Все блиндажи были шпалами перекрыты, а не так, как у нас. В несколько слоев рельсы, шпалы новейшие, столько накатов нарыто. Чтобы его раздолбать, авиационные бомбы нужны. Укрепления как жилами перевязаны траншеями и окопами, везде были окопы вырыты. У тебя преимущество – бежишь, наклонился, с одной точки в другую попадаешь через траншею.Везде бункеры. В одни врывались – там продукты, в другие – там БК (боекомплект). Первый блиндаж мы называли офицерским, там жить можно было. И оборудованные огневые точки, конечно.ОТРАБОТАТЬ ПО ПРОТИВНИКУУ них там ЗУшка (спаренная зенитная установка калибра 23 мм) стояла, так наш парень ее расклинил, развернул и отработал в сторону вагонов "укроповских" укреплений. Мы им показали, что мы есть, и у нас тоже присутствует тяжелое (вооружение). И когда мальчишка с этой ЗУшки влупил по посадке, оттуда прилетела мина и все – мы думали, он труп. До такой степени весь налился кровью, весь – бушлат, штаны. Его положили под плиту, думали – 200-й. Но самое интересное – он зашевелился, оказалось, что живой. И он все-таки выжил.ОБХОДИТЬ УКРЕПРАЙОНВсем руководил "Юстас". Такой человек, за которым надо было идти. Молча идти. Потому что в нем виделась уверенность бывалого человека, он задачу видел наперед. Чувствовалась рука командира. И боевой опыт офицера, "афганца".Дальше собрали группу, командовал нами майор Сергей Новомлинский с говорящим позывным "Пуля". Он тогда был у Сергея Грачева заместителем начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы комендантского полка. И вот мы начали пробиваться, дырку сделали в заборе между двух вагонов и начали двигаться, обходить укрепрайон и "шлачку" (шлаковую гору).Налегке, брали только БК, выдвигались к мосту, нужно было зайти туда, в поселок Восьмого марта, где Сашу "Ниву" ранили. Метра не было, куда бы не ложились снаряды и мины, запомнилось, как яростно ругался по рации наш "Эколог" – замкомандира полка Сан Саныч Никишин. Но мы, в конце концов, все же ворвались в Дебальцево, опрокинули "укропов", и противник, бросив все, позорно бежал. Мы их просто разгромили!ВОЕННЫЙ КОМЕНДАНТ В ЗАПАСЕСлужил до начала 2017 года. После Дебальцево – военным комендантом Перевальска, потом военным комендантом Ровеньков. Там я был недолго, нужно было разрозненные казачьи подразделения собрать. Мы отладили там все, и в 2015-2016 годах я военный комендант Первомайска. Потом ушел в запас. Сейчас занимаюсь семьями своих погибших ребят. Член комиссии по социальной политике и благотворительности Общественной палаты ЛНР.***Подразделения ВСУ вошли в поселок Чернухино в августе 2014 года, в сентябре 2014 года появились первые жертвы среди мирного населения. За время боевых действий в 2014-2015 годах погибли 33 жителя поселка.Подразделения ЛНР и ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.18 февраля — Луганск