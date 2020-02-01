"Лугансквода" из-за ремонта 19 февраля прекратит подачу воды в южную часть Луганска

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" в связи с ремонтом водовода 19 февраля прекратит подачу воды в южную часть столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Для проведения ремонтных работ на кольцевом водоводе диаметром 400 мм в Луганске 19 февраля с 8.00 ориентировочно до 18.00 будет прекращена подача воды в кварталы Заречный, Степной, Мирный, Ольховский, а также на улицы Победоносная и 2-я Краснознаменная", – говорится в сообщении.

"Лугансквода" призвала потребителей обеспечить запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

18 февраля — Луганск