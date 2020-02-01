Более тысячи жителей Золотого-5 остались без света после обстрела ВСУ – Народная милиция

Более тысячи жителей жилого района Марьевка в поселке Золотое-5 остались без электроэнергии в результате массированного обстрела со стороны киевских силовиков. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее в Народной милиции сообщили, что сегодня, 18 февраля, киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов, которые пытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе поселка Голубовский.

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) отмечали, что в результате обстрелов со стороны киевских силовиков повреждения получили более 10 жилых домов, получил ранение мирный житель поселка Голубовское.

"Также в результате обстрела повреждены высоковольтные линии электропередачи в направлениях "Михайловка-Черкасское", "Михайловка-Коммунарское", "Михайловка-Петродонецкое", что полностью обесточило населенный пункт Марьевка. В настоящее время более тысячи жителей остаются без электроснабжения", - сообщил Осадчий.

"Информация о жертвах и разрушениях продолжает уточняться", - добавил он.

Ранее сегодня в Народной милиции сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 февраля — Луганск