Пасечник посмертно наградил медалями первого главу ДНР, "Гиви", "Моторолу" и "Мамая" (ФОТО)
Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе торжественного собрания в Луганской академической филармонии, посвященного пятилетию освобождения Дебальцево, посмертно наградил медалями первого главу ДНР Александра Захарченко и выдающихся комбатов братской Республики. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Пасечник через начальника управления Народной милиции ДНР генерал-майора Дениса Синенкова передал родным и близким Захарченко, командиров батальонов "Сомали" и "Спарта" Донецкой Народной Республики полковников Михаила Толстых с позывным "Гиви" и Арсена Павлова с позывным "Моторола", а также командира батальона "Пятнашка" ДНР подполковника Олега Мамиева с позывным "Мамай" медали "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции".
"Это (Дебальцевско-Чернухинская операция – примечание ЛИЦ) была не первая, а одна из, но последняя и самая крупная совместная операция, которая поставила фактически окончательную точку во всем этом непотребстве, которое творилось на нашей земле. Наша с вами задача, так как мы помнили то, что нам передали наши предки, сохранить память и передать нашим потомкам, чтобы не стыдно было нести знамя, которое заслужили потом и кровью", - подчеркнул Синенков.
Ранее сегодня глава ЛНР вручил медали участникам Дебальцевско-Чернухинской операции.
Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.
18 февраля — Луганск
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