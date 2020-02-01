Пасечник посмертно наградил медалями первого главу ДНР, "Гиви", "Моторолу" и "Мамая" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник в ходе торжественного собрания в Луганской академической филармонии, посвященного пятилетию освобождения Дебальцево, посмертно наградил медалями первого главу ДНР Александра Захарченко и выдающихся комбатов братской Республики. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Пасечник через начальника управления Народной милиции ДНР генерал-майора Дениса Синенкова передал родным и близким Захарченко, командиров батальонов "Сомали" и "Спарта" Донецкой Народной Республики полковников Михаила Толстых с позывным "Гиви" и Арсена Павлова с позывным "Моторола", а также командира батальона "Пятнашка" ДНР подполковника Олега Мамиева с позывным "Мамай" медали "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции"."Это (Дебальцевско-Чернухинская операция – примечание ЛИЦ) была не первая, а одна из, но последняя и самая крупная совместная операция, которая поставила фактически окончательную точку во всем этом непотребстве, которое творилось на нашей земле. Наша с вами задача, так как мы помнили то, что нам передали наши предки, сохранить память и передать нашим потомкам, чтобы не стыдно было нести знамя, которое заслужили потом и кровью", - подчеркнул Синенков.Ранее сегодня глава ЛНР вручил медали участникам Дебальцевско-Чернухинской операции.Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.18 февраля — Луганск