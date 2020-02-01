ВСУ устроили провокацию для дестабилизации в районе Голубовского – Народная милиция

Устроенная сегодня диверсантами ВСУ провокация направлена на дестабилизацию ситуации в районе поселка Голубовское. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее в Народной милиции сообщили, что сегодня, 18 февраля, киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов, которые пытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе поселка Голубовский.

Кроме того, киевские силовики 7 февраля подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибра 122 мм окраины Золотого-5 и позиции Народной милиции ЛНР. В результате обстрела четыре защитника Республики погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести.

"Кровавая провокация, устроенная сегодня диверсионной группой 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Голубовское и артиллерийский обстрел 7 февраля бригадной артиллерийской группой 93-й механизированной бригады населенного пункта Золотое-5, в результате которого погибли четверо и получили ранения четверо наших защитников, являются звеньями одной цепи и направленны на дестабилизацию обстановки в этом районе и создание лживых поводов для прекращения процесса разведения сил и средств на линии соприкосновения путем обвинения Народной милиции в нарушении действующего перемирия", - подчеркнул Осадчий.

Он отметил, что "в обоих случаях провокаций на позициях ВСУ, ведущих огонь, присутствовали группы украинских журналистов, сопровождаемых офицерами пресс-службы штаба так называемой "ООС" и 74-го центра информационно-психологических операций, что демонстрирует непосредственное управление этой операцией высшим военно-политическим руководством Украины, которому невыгоден мир на Донбассе".

"По оперативным данным, полученным от наших источников, стало известно, что ввиду отсутствия для Украины желаемого результата от артиллерийского обстрела 93-й бригады, который велся 7 февраля под личным руководством (полковника Дмитрия) Брыжинского, командование "ООС" приняло решение задействовать свою более подготовленную марионетку – командира 72-й бригады (полковника Артема) Богомолова. При этом наделив его полномочиями применять артиллерию и диверсионные группы по своему решению", - рассказал Осадчий.

"Мы не исключаем, что подобные провокации со стороны украинских оккупантов будут продолжаться", - добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее сегодня в Народной милиции сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 февраля — Луганск