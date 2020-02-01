Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа — возвращен с подписью от президента.
В частности, предусмотрено, что детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и имеющих статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием.
Также, согласно закону, питание за счет госбюджета предоставляется детям из вышеперечисленных категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.
Напомним, 16 января нардепы приняли во втором чтении законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев, за него проголосовали 355 нардепов. Новости Украины - Сегодня, 15:45 31
Последний этап прохождения документа — возвращен с подписью от президента.
В частности, предусмотрено, что детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и имеющих статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием.
Также, согласно закону, питание за счет госбюджета предоставляется детям из вышеперечисленных категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.
Напомним, 16 января нардепы приняли во втором чтении законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев, за него проголосовали 355 нардепов. Новости Украины - Сегодня, 15:45 31
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