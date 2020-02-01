В Луганской области начата аудиторская проверка всех органов власти
Сегодня, 18 февраля, состоялось совещание председателя областной государственной администрации — руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая о проведении аудиторской проверки области Государственной аудиторской службой Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА
«По этому поводу я обращался к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Есть определенные факты, но мы должны де-юре понимать, как организовывалась финансовая деятельность в области последние три года по разным направлениям, — отметил Сергей Гайдай. — отмечу: либо мы работаем на развитие области, или делаем кадровые выводы. Если были нарушения — надо отвечать!»
Аудиторская проверка охватит период в три года — 2017, 2018 и 2019.
Как отметила заместитель Председателя Государственной аудиторской службы Украины Галина Вашека, будут проверяться законность использования средств, то есть произойдет ревизия, и эффективность управленческих решений — аудит и сбор информации.
Поэтому, начинается государственный аудит местных бюджетов, ревизия областного бюджета Луганской области, ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Департамента образования и науки, Департамента здравоохранения, Департамента строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства облгосадминистрации, отдела образования Северодонецкого городского совета, этого городского совета в целом и его других структурных подразделений.
Также будет проходить сбор информации о деятельности управления промышленности, транспорта и связи, Департамента экологии и природных ресурсов, Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма, Департамента коммунальной собственности, земельных и имущественных отношений облгосадминистрации, Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области и управления Казначейства в г. Северодонецке.
Аудит продлится до 30 июня 2020 года. Команда аудиторов будет работать непосредственно в области до середины апреля.
В случае необходимости к вышеназванному перечню дополнительно будут включены другие структурные подразделения и органы местного самоуправления области. Новости Региона - Сегодня, 15:24 51
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА
«По этому поводу я обращался к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Есть определенные факты, но мы должны де-юре понимать, как организовывалась финансовая деятельность в области последние три года по разным направлениям, — отметил Сергей Гайдай. — отмечу: либо мы работаем на развитие области, или делаем кадровые выводы. Если были нарушения — надо отвечать!»
Аудиторская проверка охватит период в три года — 2017, 2018 и 2019.
Как отметила заместитель Председателя Государственной аудиторской службы Украины Галина Вашека, будут проверяться законность использования средств, то есть произойдет ревизия, и эффективность управленческих решений — аудит и сбор информации.
Поэтому, начинается государственный аудит местных бюджетов, ревизия областного бюджета Луганской области, ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Департамента образования и науки, Департамента здравоохранения, Департамента строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства облгосадминистрации, отдела образования Северодонецкого городского совета, этого городского совета в целом и его других структурных подразделений.
Также будет проходить сбор информации о деятельности управления промышленности, транспорта и связи, Департамента экологии и природных ресурсов, Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма, Департамента коммунальной собственности, земельных и имущественных отношений облгосадминистрации, Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области и управления Казначейства в г. Северодонецке.
Аудит продлится до 30 июня 2020 года. Команда аудиторов будет работать непосредственно в области до середины апреля.
В случае необходимости к вышеназванному перечню дополнительно будут включены другие структурные подразделения и органы местного самоуправления области. Новости Региона - Сегодня, 15:24 51
Метки: {keywords}