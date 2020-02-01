Зеленский, обвиняя ЛНР в обстрелах, манипулирует сознанием на мировом уровне – Кобцева

Президент Украины Владимир Зеленский, обвиняя ЛНР в обострении обстановки у линии соприкосновения, манипулирует общественным сознанием в международных масштабах. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными, депутат Народного Совета ЛНР Ольга Кобцева.Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что сегодня, 18 февраля, киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов, которые пытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе поселка Голубовское."Хочется задать президенту Украины вопрос. Господин Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции (по безопасности), вы сделали заявление, что в вашей голове война в Донбассе закончилась. Каким словом, как вы охарактеризуете те действия, которые произошли сегодня со стороны вооруженных сил Украины по территории ЛНР?" – отметила Кобцева."9 декабря в Париже в рамках встречи в "нормандском формате", где вы представляли Украину в должности президента, вы взяли на себя обязательства, которые были зафиксированы в коммюнике встречи. Это и соблюдение режима безопасности, и открытие дополнительных пунктов пропуска, и освобождение людей. И все действия, которые сейчас происходят вдоль линии соприкосновения, идут в нарушение выполнения этого коммюнике", – подчеркнула она.Представитель ЛНР в Минске добавила, что "господин Зеленский, занимая пост президента Украины, к великому сожалению, остался в своем прежнем амплуа – артиста, отрицательного артиста"."Экстренный созыв Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и обвинения Луганской Народной Республики в обострении обстановки – это не более чем попытка (Зеленского) манипулировать общественным сознанием как внутри страны, так и на международном уровне", – заявила она.Кобцева отметила, что в отношении перспективы возможного обострения ситуации в Донбассе "от правительства Украины как в прошлом, так и в нынешнем составе мы можем ожидать что угодно".Ранее представитель ЛНР в гумподгруппе заявила, что Луганская Народная Республика надеется на объективную фиксацию со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ произошедших сегодня обстрелов территории ЛНР киевскими силовиками.Ранее сегодня в Народной милиции сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".18 февраля — Луганск