Более 10 домов повреждены в Донецком и Голубовском при обстреле со стороны ВСУ – СЦКК

Более 10 жилых домов получили повреждения в результате обстрелов со стороны киевских силовиков. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

Ранее в Народной милиции сообщили, что киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов, которые пытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе поселка Голубовское.

В представительстве ЛНР в СЦКК уточнили, что ВСУ сегодня, 18 февраля, пять раз обстреливали Голубовское, по два раза – села Сокольники и Смелое, один раз – поселок Донецкий. Киевские силовики вели обстрелы из 120-мм и 82-мм минометов, 122-мм артиллерии.

В результате обстрела со стороны ВСУ получил ранение мирный житель поселка Голубовское.

Кроме того, зафиксированы множественные разрушения и повреждения жилой инфраструктуры.

В частности, в Донецком повреждено остекление жилых домов по адресу: кв. 60 лет Октября, д. 18, кв. 30 лет Победы, д. 5, ул. Шевченко, д. 35. Прямое попадание в крышу жилого дома зафиксировано по адресу: ул. Чапаева, д. 7.

В Голубовском по ул. Совхозная, д. 22, кв. 13 зафиксировано прямое попадание в квартиру жилого дома. По ул. Пржевальского, д. 21 - возгорание жилого дома в результате прямого попадания. По ул. Пржевальского, д. 19/2 - прямое попадание в крышу жилого дома. По двум адресам - ул. Первомайская, д. 16, и ул. Урожайная, д. 1 – зафиксированы повреждение остекление и кровли жилого дома. Кроме того, по двум адресам - ул. Совхозная, д. 20 и ул. Совхозная, д. 22 - повреждены остекление жилых домов и газопровод низкого давления.

Кроме того, повреждены линии электропередачи: ВЛ-220кВ "Михайловка-Черкасская", ВЛ-220кВ "Михайловка-Коммунарская", ВЛ-110кВ "Михайловка-Центрокуз", ВЛ-35кВ "Михайловка-Петродонецкая".

"Без энергоснабжения находится жилой район Марьевка в населенном пункте Золотое-5", - добавили в СЦКК

Ранее сегодня в Народной милиции сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 февраля — Луганск